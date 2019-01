Reacția lui Juncker după ce acordul pentru Brexit a fost respins la Londra

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, anunță că a luat notă „cu regret” de respingerea acordului pentru Brexit de Parlamentul britanic și cere Regatului Unit să își clarifice intențiile cât de repede posibil.

„Am luat notă cu regret de rezultatul votului din această seară din Camera Comunelor. Pentru UE, procesul de ratificare a Acordului de ieșire a Marii Britanii (din blocul comunitar, n.r.) continuă. Acordul este un compromis cinstit și cea mai bună înțelegere posibilă. Reduce efectele negative ale Brexitului asupra cetățenilor și companiilor din întreaga Europă. Este singur cale de a asigura o ieșire ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană”, spune Juncker, într-un comunicat.

„Riscul unei ieșiri haotice a Regatului Unit a crescut după votul din această seară. Cu toate că nu vrem să se întâmple asta, Comisia Europeană va continu să facă eforturi pentru a se asigura că UE este pe deplin pregătită” în cazul în care se ajunge la un Brexit fără acord, a avertizat Jean Claude-Juncker.

„Cer Marii Britanii să îşi clarifice intenţiile cât mai curând posibil. Timpul aproape că s-a scurs!”, adaugă, în finalul mesajului, șeful Executivului UE.

Parlamentarii britanici au respins masiv marţi seară acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxelles-ul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută a ieşirii din Uniunea Europeană, relatează agenţiile internaţionale de presă.



Camera Comunelor a refuzat acordul ieşirii din UE: 432 de parlamentari au votat împotriva textului, iar 202 s-au exprimat pentru, în ciuda unui ultim avertisment din partea premierului May privind 'incertitudinea' pe care ar urma să o provoace o respingere.



Este cea mai dură înfrângere parlamentară pentru un guvern din istoria recentă a Marii Britanii.



Zeci de parlamentari din formaţiunea conservatoare condusă de May - atât susţinători ai Brexit-ului, cât şi susţinători ai apartenenţei la UE - şi-au unit forţele pentru a respinge acordul.



Respingerea ar putea duce la o ieşire dezordonată a Marii Britanii din UE sau chiar la o răsturnare a deciziei adoptate în 2016 prin referendum.



În acelaşi timp, opoziţia laburistă a anunţat că introduce o moţiune de cenzură împotriva guvernului conservator.

