Recensământul oamenilor străzii, la Paris

Un recensământ mai puţin obişnuit a fost făcut în capitala Franţei, cel al oamenilor străzii. Peste 2.000 de voluntari au venit în sprijinul Primăriei şi al unei organizaţii neguvernamentale pentru a rezolva situaţia oamenilor fără adăpost. Ei speră că dacă vor afla care sunt problemele celor care dorm pe străzi, vor reuşi să le facă viaţa mai uşoară.

Iniţiativa a fost determinată de recentul val de frig şi de ninsoare, care au adus greutăţi în plus celor aflaţi pe străzi sau pe sub podurile de peste Sena. Acţiunea este inspirată de demersuri similare care au avut loc în New York sau Bruxelles.

Maud Leclerc, voluntară: Sunt foarte mulţi oameni care dorm pe străzi în toate oraşele Europei, ale lumii chiar, dar unii dintre ei sunt ascunşi pentru că nu dă bine în ochii turiştilor. În Paris, sunt şi mai mulţi în cartierele mai mici decât sunt pe străzile turistice, adesea ei se ascund pentru că le este ruşine.

Sophie de Ker Sabiec, voluntară: Nu le oferim oamenilor chiar totul, astfel încât trebuie să le explicăm că suntem aici ca să îi ajutăm în viitor, şi nu pentru a le asculta poveştile.

Autorităţile capitalei Franţei susţin acest proiect.

Anne Hidalgo, primarul Parisului: Foarte mulţi parizieni, foarte mulţi francezi, nu mai pot vedea acest nivel de sărăcie, să trăiască alături de acesta, fără să ştie ce pot să facă. Cred că astăzi, deşi s-au făcut foarte multe şi sunt foarte multe paturi şi locuri de dormit, ştim că nu este suficient, Aşa că vom continua să dezvoltăm acest proiect.

La ultimul recensământ de acest fel, de acum şase ani, au fost număraţi 28.000 de oameni ai străzii. Acum, autorităţile spun că sunt 16.000 de locuri disponibile în adăposturi, la care se mai adaugă 1.500 în timpul sezonului rece.