Renew Europe va fi numele noului grup politic din Parlamentul European format din ALDE, En Marche şi USR-PLUS

Noul grup politic din Parlamentul European format din ALDE, En Marche şi USR-PLUS se va numi Renew Europe, a anunţat europarlamentarul Dacian Cioloş.

„Am decis, astăzi, ca numele noului grup din Parlamentul European pe care l-am fondat alături de partenerii noştri din ALDE Group – Liberals and Democrats in the European Parliament şi En Marche să fie Renew Europe (Reînnoim Europa). Numele grupului reflectă exact intenţiile noastre: vrem să construim o Europă modernă, mai puternică, mai aproape de cetăţeni”, a anunţat liderul PLUS.

Dacian Cioloş a precizat că devizia grupului este: „Hotărâţi să construim împreună o Europă liberă şi echitabilă”.

Pe de altă parte, Victor Ponta anunţa în urmă cu câteva zile că partidul său a fost invitat să facă parte atât din grupul social-democraţilor, cât şi din cel nou format de ALDE, En Marche şi USR-PLUS din Parlamentul European şi că la Bruxelles a discutat cu liderul USR Dan Barna, dar şi cu mulţi reprezentanţi ai PNL şi PSD.

Însă președintele USR, Dan Barna, a declarat în urmă cu două zile că USR-PLUS nu dorește prezența lui Victor Ponta în grupul liberalilor europeni, punând chiar această condiție la negocierile cu ALDE pentru afiliere.

Victor Ponta a declarat pentru Digi24.ro că partidul său va lua luni o decizie în privința afilierii la grupul politic din Parlamentul European în care vor activa cei doi europarlamentari ai săi. „Avem oferta de la PES și oferta de la grupul ALDE-Macron, vom decide luni pe care o acceptăm”, a declarat Victor Ponta.