Rishi Sunak vrea ca generațiile tinere să nu mai fumeze: "Un tânăr care azi are 14 ani nu va putea niciodată să cumpere legal o ţigară"

Premierul britanic Rishi Sunak a propus miercuri interzicerea ţigărilor pentru generaţiile tinere, o propunere care ar face ca Marea Britanie să aibă unele dintre cele mai dure reguli anti-fumat din lume, relatează Reuters. "Un tânăr care azi are 14 ani nu va putea niciodată să cumpere legal o ţigară", a declarat Sunak la conferinţa Partidului Conservator despre noua sa propunere.



Propunerile - dacă vor fi adoptate - ar face ca Marea Britanie să fie prima ţară din Europa care interzice vânzarea de ţigări tinerilor. Danemarca are în vedere o măsură similară.



Măsurile ar putea elimina treptat fumatul în rândul tinerilor aproape complet încă din 2040, se arată într-un document informativ al guvernului ce conţine detalii despre propuneri.



Cum ar putea crește vârsta pentru fumat în Marea Britanie

Conform planului său anti-fumat, Sunak a spus că vârsta pentru fumat va creşte cu un an în fiecare an, ceea ce înseamnă că o generaţie mai tânără ar putea creşte "fără fumat", îmbunătăţind starea de sănătate a ţării.



Sunak intenţionează, de asemenea, să prezinte măsuri pentru a restricţiona disponibilitatea vape-urilor pentru copii.



Guvernul se va consulta cu privire la restricţionarea aromelor şi descrierilor vape-urilor, astfel încât acestea să nu mai poată viza copiii, se arată în documentul de informare, adăugând că guvernul va analiza şi reglementarea ambalajului şi prezentării vape-urilor.



Propunerea de interzicere a fumatului este similară cu cea introdusă de Noua Zeelandă anul trecut, care a devenit prima ţară care a interzis ca cei născuţi în timpul sau după 2009 să cumpere legal ţigări. Interdicţia va intra în vigoare în 2027.



Premierul britanic a menţionat că fumatul costă serviciile de sănătate din Marea Britanie 17 miliarde de lire sterline (20,6 miliarde de dolari) pe an, iar decesele cauzate de cancer ar putea scădea cu un sfert dacă oamenii ar renunţa la fumat.



Politica sa ar afecta însă companiile care obţin o parte relativ mare din câştiguri din afacerile lor britanice cu ţigări, şi anume Japan Tobacco, producătorul Camel şi Benson & Hedges şi Imperial Brands, care produce ţigări Winston şi tutun de rulat Golden Virginia.

Editor : Andreea Smerea