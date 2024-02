Ministrul de interne spaniol a primit „Steaua României” în grad de „Mare Ofiţer”, cea mai înaltă decoraţie a statului român

Ambasadorul României în Spania, George Bologan, a acordat ministrului de interne spaniol, Fernando Grande Marlaska, cea mai înaltă decoraţie conferită de preşedintele României, Klaus Iohannis, Ordinul „Steaua României” în grad de „Mare Ofiţer”, în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul acordat ţării noastre pe parcursul Preşedinţiei spaniole a Consiliului UE, pentru susţinerea aderării în spaţiul Schengen, precum şi pentru excepţionala contribuţie avută la susţinerea şi promovarea relaţiilor bilaterale, informează Ambasada României la Madrid, potrivit Agerpres.

România şi Spania sunt un exemplu de unitate şi cooperare poliţienească, împărtăşind valori esenţiale precum pacea, libertatea, securitatea şi democraţia, care transcend orice graniţă geografică.

În intervenţia avută la ceremonia găzduită miercuri de ambasadă, ministrul Grande-Marlaska a menţionat în mod special rolul jucat de comunitatea românească şi legăturile deja istorice construite în timp cu societatea spaniolă şi necesitatea care decurge din acest complex de factori pentru un Acord privind dubla cetăţenie. Ministrul Marlaska a reamintit vizita sa la Bucureşti, în pregătirea Preşedinţiei Spaniole a Consiliului UE, şi cooperarea excelentă, de succes, în materie de luptă împotriva crimei organizate, terorismului şi traficului de fiinţe umane, nu doar pe palierul bilateral, ci şi în cadrul Uniunii Europene.

La rândul său, ambasadorul George Bologan a subliniat excelenta cooperare dintre Spania şi România la nivelul afacerilor interne şi a pledat pentru unitate la nivel european. „Astăzi, în Europa, securitatea este principalul subiect în dezbaterile publice, deoarece stabilitatea continentului şi a valorilor democratice sunt în joc când dimensiunea securitară este slăbită. Siguranţa cetăţeanului înseamnă bunăstare şi progres. Este important să avem cooperare poliţienească, dialog direct între guverne, este important să căutăm şi să avem aceeaşi unitate de măsură pentru toate deciziile. Oferim un exemplu de cooperare la nivel de afaceri interne, iar oamenilor le plac exemplele care să le dea mai multă încredere în stat”, a declarat ambasadorului, citat într-un comunicat publicat pe site-ul ambasadei.

Totodată, şeful misiunii diplomatice a adăugat: „Trebuie să ştim să spunem Mulţumesc! prietenilor, să ne manifestăm recunoştinţa şi aprecierea pentru cei care se declară prietenii României. Decizia aprecierii meritelor ministrului Marlaska se înscrie în cadrul aceleiaşi filosofii”.

În finalul mesajului său, George Bologan a trecut în revistă cele mai importante obiective atinse pe parcursul mandatului său de ambasador: „În aceşti doi ani, România şi Spania au reuşit să atingă un nivel privilegiat al relaţiilor bilaterale în toate sectoarele. Schimburile economice au crescut cu 30%, am organizat prima vizită a unui ministru român de interne la Madrid după aderarea la UE, am avut primul summit româno-spaniol care a evidenţiat potenţialul extraordinar pe care îl avem ca parteneri strategici şi am ajuns la un acord privind dubla cetăţenie, o măsură europenistă, precum şi o recunoaştere a rolului comunităţii româneşti pentru dezvoltarea economică şi demografică a Spaniei”.

Editor : Liviu Cojan