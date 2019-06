Românul din Italia care a convins un tânăr să nu se sinucidă: Polițiștii au zis că nu știu cum să trateze situația

Şoferul de TIR care a salvat sâmbătă de la moarte un tânăr în Italia este român. În vârstă de 30 de ani, el lucrează pentru o firmă de transport din Napoli şi graţie gestului său a ajuns erou în presa din Peninsulă.

Întâmplarea a avut loc în apropiere de Milano, unde un tânăr de 19 ani voia să se arunce de pe un pod.

Românul a oprit sub pod, s-a urcat pe semiremorcă şi a discutat cu el minute bune. L-a convins, într-un final, să nu se arunce în gol, iar italianul i-a sărit în braţe, gest filmat de zecile de oameni aflaţi în zonă.

Poliţia nu a anunţat motivul pentru care băiatul voia să se sinucidă. Digi24 a stat de vorbă cu Gabriel Ionuţ Bocra şi iată povestea spusă chiar de el.

„Am întrebat poliţiştii dacă au nevoie de o mână de ajutor, au zis că momentan nu ştiu cum să trateze situaţia, nu ştiau în ce situaţia e băiatul.

Am decis împreună cu ei să pun camionul sub pod, am întrebat dacă urcă sus careva, au zis că ei nu urcă pe remorcă.

Am urcat, nu ştiam în ce situaţie o să fie băiatul, l-am întrebat ce probleme are, plângea, i-am spus dacă îl ajut că coboare, i-am spus să sară că îl prind, a sărit băiatul, l-am prins, am dat mâna, l-a luat poliţia să-l ducă la spital, am salutat pe toată lumea şi am plecat în drumul nostru.

S-a terminat totul cu bine, părinţii copilului mi-au transmis mulţumiri prin comandantul din Milano. Prin anumite gesturi mai schimbăm faţa noastră a românilor aici”, spune Gabriel Ionuţ Bocra, român stabilit în Italia.

Soția românului, și ea tot șofer, se afla împreună cu el în cabină.



„Am fost în locul potrivit la momentul potrivit iar soțul meu l-a convins să coboare pe semiremorca noastră. S-a terminat cu bine, asta contează.” povestește femeia, pentru Digi24.