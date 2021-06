Separatiștii catalani, printre care și Carles Puigdemont, vor fi grațiați de guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni, la Barcelona, că guvernul pe care îl conduce va da marţi undă verde controversatei graţieri a celor nouă activişti catalani pro-independenţă condamnaţi la închisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, informează France Presse.



„Mâine voi propune Consiliului de Miniştri graţierea a nouă condamnaţi pentru rolul lor în tentativa de secesiune”, a declarat liderul socialist în prestigiosul Gran Teatre del Liceu din Barcelona, transmite Agerpres.



Într-o punere în scenă atent orchestrată, Sanchez a declarat că „guvernul spaniol a optat pentru reconciliere” şi „a crezut că această măsură de graţiere va deschide această cale'', în timp publicul cerea o ''amnistie'' completă. În timp ce graţierea îi va scuti pe condamnaţi de restul pedepsei şi le va permite să iasă din închisoare, amnistia, de care guvernul nu vrea să audă, ar însemna ştergerea completă a infracţiunii, explică AFP.



Tentativa de secesiune a bogatei regiuni din nord-estul Spaniei a fost una dintre cele mai grave crize politice prin care a trecut Spania de la sfârşitul dictaturii lui Franco, în 1975. În pofida interdicţiei justiţiei, guvernul regional al liderului pro-independenţă Carles Puigdemont a organizat un referendum de autodeterminare, care a fost marcat de violenţe poliţieneşti transmise în toată lumea. Câteva săptămâni mai târziu, parlamentul catalan a declarat unilateral independenţa regiunii, provocând reacţia imediată a guvernului spaniol, aflat atunci sub conducerea conservatorilor, care a demis guvernul regional şi a pus regiunea autonomă sub tutelă.



Urmăriţi penal, liderii pro-independenţă, precum Carles Puigdemont, au părăsit Spania sau au ajuns în spatele gratiilor. Condamnarea a nouă dintre ei, în octombrie 2019, la pedepse cuprinse între 9 şi 13 ani de închisoare, pentru răzvrătire, a dus la demonstraţii masive în Catalonia, dintre care unele au degenerat în gherilă urbană, în special pe străzile orașului Barcelona.



Citește și: Fostul lider separatist al Cataloniei a rămas fără imunitate în Parlamentul European: „Suntem persecutați politic”



Respinsă de Curtea Supremă, care îi condamnase, graţierea guvernului Sanchez față de cei nouă susținători ai independenței Cataloniei nu este pe placul majorităţii spaniolilor. Potrivit unui sondaj recent realizat de institutul Ipsos, 53% dintre spanioli se opun eliberării lui Carles Puigdemont și a restului liderilor separatiști, în timp ce 68% dintre cetățenii din Catalonia se declară în favoarea acesteia. Cei nouă catalani sunt în închisoare de mai bine de trei ani, dar vor fi eliberați imediat după publicarea grațierii parțiale, conform Financial Times.



În urmă cu o săptămână, formațiunile de dreapta au mobilizat câteva zeci de mii de persoane în centrul Madridului pentru a protesta împotriva acestei graţieri, despre care politicienii de opoziție spun că este motivată doar de dorinţa lui Pedro Sanchez, al cărui guvern minoritar este susţinut de o parte a mişcării pro-independenţă, de a rămâne la putere.



Sanchez, care intenţionează să se adreseze Camerei Deputaţilor pe 30 iunie pentru a explica controversata măsură, a primit săptămâna trecută sprijinul patronatelor spaniole, care se opun separatismului, precum şi sprijinul bisericii catalane.

