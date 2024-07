Eurodeputata română Diana Șoșoacă a avut miercuri o primă luare de cuvânt în Parlamentul European, în care a acuzat Europa că a „distrus România” și i-a sărăcit pe români „ajutând ucrainenii non-stop”. Ea spune că a trimis tuturor ambasadelor și instituțiilor europene un memoriu de pace în Ucraina, dar singura ambasadă care a răspuns a fost cea a Rusiei. „Am discutat cu aceştia”, a mai spus Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a luat cuvântul miercuri în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European cu tema nevoii de ajutor continuu pentru Ucraina, care va fi urmată după-amiază de un vot asupra unei rezoluții.

„În contextul în care Rusia își intensifică bombardamentele asupra infrastructurii civile ucrainene, inclusiv atacurile asupra celui mai mare spital de copii din țară, liderii grupurilor politice vor discuta cele mai recente evoluții din războiul de agresiune al Rusiei”, este prezentarea temei dezbătute.

După ce mai multi europarlamentari au prezentat puncte de vedere, președinta PE, Roberta Metsola, proaspăt realeasă în funcție, i-a dat cuvântul Dianei Șoșoacă.

În scurtul ei discurs, eurodeputata română a acuzat Europa că a „distrus România” ajutând Ucraina și că „pacea nu se face trimițând arme”. Ea a mai spus că a mers la ambasada Rusiei pentru că a fost „singura parte care a dorit să discute despre pace”.

De asemenea, ea a acuzat și Ucraina pentru discriminarea minorității române, care, potrivit ei, „nu are dreptul să vorbească limba română”. (Video mai jos, min. 12:00)

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În calitate de senator al României, funcţie pe care am deţinut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internaţional intitulat ”Neutralitate pentru România - Pacea de la Bucureşti”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la Bucureşti. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia.

Pacea nu se face trimiţând arme. Aţi distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciţi ajutând ucrainenii non-stop. Nu ştiu dacă ştiţi, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste un milion de români acolo, au fost maltrataţi, din 220 de şcoli nu mai sunt decât 8 în limba română unde nu se vorbeşte limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Aşa că vă rog frumos: pentru pace faceţi negocieri de pace, nu trimiteţi arme cu care omorâţi oameni”, a declarat Diana Șoșoacă în plenul PE.

Citește și: Diana Șoșoacă, primul „live” din Parlamentul European: „Niciodată cu Ucraina. Niciodată pentru LGBT”

Editor : Bogdan Păcurar