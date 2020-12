Cancelarul german Angela Merkel a rostit ultimul său mesaj de Anul Nou din această funcţie, pentru că ea se va retrage înaintea alegerilor din septembrie 2021. Calificat de presa europeană drept un discurs emoţionant, Angela Merkel a spus că 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat.

„Ce an am avut! În 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fără să ne aşteptăm. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile şi vieţile. Ne-a lovit în ceea ce aveam mai uman: contacte sociale, conversaţii, îmbrăţişări, aniversări. Virusul a transformat comportamente normale în unele riscante, ne-a făcut să ne protejăm, într-un fel neaşteptat. Anul 2020, al pandemiei, a fost unul din care am avut ce învăţa. În primăvară a trebuit să reacţionăm la un virus despre care nu ştiam nimic verificat, a trebuit să luăm decizii despre care numai speram că le-am luat corect. Pandemia de coronavirus a fost şi rămâne o provocare pe termen lung politică, economică şi socială”, a spus cancelarul Angela Merkel.

„Va depinde de noi toţi, multă vreme de acum încolo, să vedem cum vom răzbi în această pandemie”, a subliniat cancelarul german. Ea le-a cerut germanilor să respecte regulile și în zilele şi săptămânile care vor urma, menționând că în continuare sunt „timpuri grele” pentru țară. „În afară de vaccin, avem cele mai eficiente mijloace la dispoziţia noastră, respectând regulile, fiecare dintre noi”, a insistat cancelarul german.

Totodată, Angela Merkel le-a mulţumit cetățenilor pentru disciplina de care marea majoritate au dat dovadă, pentru că au purtat măşti şi au păstrat distanţa fizică.

Există speranță!

Există speranţă, a spus Merkel, în contextul în care au fost vaccinate primele persoane în întreaga Europă şi în lume. Merkel a dat asigurări că „oricine va dori” va putea să se vaccineze şi a spus că şi ea se va vaccina atunci când „îi va veni rândul”.

Oamenii de ştiinţă din întreaga lume sunt o altă sursă de speranţă, inclusiv cei din Germania, care au dezvoltat primii un test anti-coronavirus fiabil şi au făcut primul vaccin ce urmează să fie aprobat de multe ţări, a subliniat cancelarul. Amintindu-i, cu nume şi prenume, pe fondatorii companiei germane BioNTech, Ugur Sahin şi Ozlem Tureci, Merkel a subliniat că această companie cu sediul la Mainz are angajaţi care provin din 60 de ţări.

„Nimic nu poate demonstra mai bine decât atât că forţa diversităţii, cooperarea europeană şi internaţională sunt cele care aduc progresul”, a accentuat Angela Merkel, citată de Agerpres.

Să facem o pauză și să plângem!

Cancelarul german, care intră în cel de-al 16 an de mandat, a subliniat că la finalul a ceea ce a numit „un an care ne-a tăiat respiraţia” este important ca oamenii să facă o pauză şi să jelească. „Ca societate, nu trebuie să uităm câţi oameni au pierdut persoane dragi fără să poată fi alături de ele în ultimele ore de viaţă”, a spus ea. Merkel a adăugat că poate doar să-şi imagineze cât de furioşi trebuie să se simtă aceşti oameni atunci când „persoane incorigibile persistă în a nega existenţa virusului”.

„Teoriile conspiraţiei nu sunt doar neadevărate şi periculoase, sunt şi cinice şi crude pentru oamenii care au pierdut fiinţe dragi”, a adăugat Merkel.

