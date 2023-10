Un gazoduct şi un cablu de telecomunicaţii, distruse în Marea Baltică. Finlanda bănuiește un act de sabotaj

Un gazoduct şi un cablu de telecomunicaţii care conectează ambele Finlanda şi Estonia prin Marea Baltică au fost avariate, a anunţat marţi preşedintele finlandez Sauli Niinisto, potrivit agenţiilor Reuters şi AFP.

Preşedintele a menţionat că locul avariei a fost identificat şi că aceasta a rezultat probabil în urma unei „activităţi externe”. Cauza acestei scurgeri încă nu este clară şi ancheta continuă, a adăugat şeful statului finlandez.

„Am discutat astăzi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. NATO este pregătită să asiste investigaţiile”, a mai spus Sauli Niinisto. La rândul său, secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, a scris pe reţeaua socială X că „NATO face schimb de informaţii şi este pregătită să sprijine aliaţii”.

Într-o declaraţie separată, premierul finlandez Antti Orpo a spus că „este prea devreme pentru a trage concluzii despre cine sau ce a cauzat avaria”.

Gazoductul Balticconnector, ultimul operaţional în Finlanda după ce această ţară a sistat importurile de gaz din Rusia, a fost închis duminică după ce o scădere de presiune a indicat o scurgere de gaz din această conductă ce are o lungime de 77 de kilometri. Operatorul finlandez al conductei, compania Gasgrid, estimează că reparaţiile vor dura mai multe luni. Această companie a anunţat că va elabora planuri de reparaţii şi un calendar al lucrărilor.

„Scăderea presiunii în conductă a fost destul de rapidă, ceea ce poate indica faptul că nu este o avarie minoră. Dar cauza încă nu este clară”, a declarat pentru Reuters un responsabil din sectorul energetic ce are cunoştinţă de acest caz.

Gazoductul dintre localitatea finlandeză Inkoo şi cea estonă Paldiski traversează Golful Finlandei din Marea Baltică, golf faţă de care Finlanda se situează la nord şi Estonia la sud şi continuă către est până pe ţărmul oraşului rus Sankt Petersburg.

Conducta Balticconnect a fost inaugurată în decembrie 2019 pentru a oferi Finlandei şi celor trei state baltice (Lituania, Letonia şi Estonia) mai multă flexibilitate în aprovizionarea cu gaz şi a le diminua dependenţa faţă de Rusia.

Finlanda a amplasat anul trecut la capătul conductei de la Inkoo un terminal flotant de regazeificare a gazului natural lichefiat (GNL) importat pe cale maritimă pentru a substitui gazul rusesc a cărui livrare a încetat după ce guvernul de la Helsinki a respins cererea Moscovei de a-i plăti gazul în ruble. După invazia rusă în Ucraina, gazoductul Balticconnect a jucat un rol important în aprovizionarea statelor baltice cu gaz transportat dinspre terminalul GNL de la Inkoo, notează sursele citate de Agerpres.

Totuşi, scoaterea acestui gazoduct din funcţiune ar putea să nu afecteze aprovizionarea statelor baltice pe parcursul iernii, întrucât Estonia poate primi gaz prin Letonia, care este conectată la reţeaua europeană de gazoducte şi pe teritoriul ei se află depozitul de gaz de la Incukalns, în prezent plin la un volum de 95% din capacitate. Estonia are în plus acces la terminalul GNL flotant de la Klaipeda, din Lituania, care la rândul ei are prin acest terminal o sursă sigură de aprovizionare.

Majoritatea încărcăturilor de GNL care sosesc la Klaipeda şi Inkoo vin dinspre SUA, iar volume mai mici sunt furnizate de Norvegia şi alte state, printre care s-ar putea număra şi Rusia, dat fiind că sancţiunile impuse acesteia de UE după invazia asupra Ucrainei nu interzic importul de gaz.

Avarierea acestui gazoduct aminteşte de sabotajul asupra conductelor Nord Stream, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică. În timp ce Rusia acuză SUA pentru acest sabotaj şi Ucraina la rândul ei acuză Rusia, autorul acţiunii rămâne o enigmă, fiind avansate diverse teorii. Potrivit unor informaţii scurse în mediul online şi preluate în iunie de cotidianul The Washington Post, SUA ar fi avut cu trei luni înainte de sabotaj informaţii despre un plan ucrainean de a ataca Nord Stream cu o echipă de şase persoane a forţelor de operaţiuni speciale. Conform unei alte teorii, vehiculate în februarie de jurnalistul american de investigaţie Seymour Hersh, scafandri ai US Navy, ajutaţi de Norvegia, ar fi plantat dispozitive explozive pe aceste conducte în luna iunie 2022 şi le-au declanşat trei luni mai târziu. Casa Albă a catalogat afirmaţiile jurnalistului drept „total false” şi „pură ficţiune”.

