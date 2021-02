Unu din cinci copii din UE este nefericit și îngrijorat pentru viitorul său (sondaj UNICEF)

Pandemia de COVID-19 a împins copiii și tineri din Europa și din afara ei spre situații de stres și incertitudine. Un nou studiu realizat de către ChildFund Alliance, Eurochild, Salvați Copiii, UNICEF și World Vision a arătat că unu din cinci copii din cadrul UE care au luat parte la sondaj a declarat că este nefericit și îngrijorat pentru viitorul său.

Pentru raportul 'Our Europe. Our Rights. Our Future' (Europa noastră. Drepturile noastre. Viitorul nostru) au fost consultați peste 10.000 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, provenind din Europa și din afara granițelor ei.

Totodată, unu din zece copii care au fost consultați în scopul realizării raportului a declarat că se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau simptome precum depresie ori anxietate. Fetele consultate au prezentat un risc mult mai ridicat decât băieții, în timp ce copiii mai mari au raportat probleme mai grave decât copiii mai mici.

O treime dintre copiii participanți s-au confruntat cu situații de discriminare sau excluziune. Această proporție ajunge la 50% în cazul copiilor cu dizabilități, al copiilor migranți, al copiilor aparținând minorităților etnice sau al celor care se declară LGBTQ+.

Trei sferturi dintre copiii consultați se simt fericiți la școală, însă 80% dintre adolescenții de 17 ani care au luat parte la sondaj cred că educația pe care o primesc nu îi pregătește pentru viitor într-un mod corespunzător.

Majoritatea copiilor consultați și-ar dori o schimbare în viața lor școlară: 62% dintre respondenți și-ar dori să aibă mai puține teme, iar 57% dintre cei consultați și-ar dori să aibă lecții mai interesante. Aproape o treime dintre respondenți ar dori să poată influența conținutul curriculumului școlar, adăugând mai multe activități sportive (33%), cursuri despre drepturile copilului (31%) și mai multe discipline artistice (31%). Cu toate acestea, aproape toți respondenții sunt familiarizați cu drepturile copilului.

88% dintre copiii și tinerii consultați sunt la curent cu schimbările climatice și cu impactul pe care îl au acestea asupra comunității lor, 8% sunt oarecum la curent și 4% nu sunt siguri.

