VIDEO. Reacția unui hoț român, prins la furat în metroul din Barcelona: „Nici nu ne mulțumiți, nimic?”

Mai mulți hoți români au fost filmați în timp ce jefuiau turiști, în metroul din Barcelona. Victimele și-au dat seama ce se întâmplă și au reușit să îl imobilizeze pe unul dintre hoți.

Filmarea, care durează aproximativ 7 minute, începe imediat după jaf, cu momentul în care victima bandei de hoți români reușeșete să îl prindă pe unul dintre tâlhari, cu ajutorul martorilor care au asistat la jaf.



- Nu, te-am văzut, ai luat portofelul și i l-ai dat acelei persoane. Să nu te joci cu noi.

- Poliția!

- Da, să mergem la poliție.

- Am nevoie de portofelul meu. Am nevoie de el.

- Sună-l pe nenorocitul ăla.

- Da, mă frate, da.



Întreagă scenă are loc într-o stație de metrou din Barcelona. Victimele îl imobilizează pe tâlhar pe peron și îi cer să ia legătura cu complicii săi, pentru a-și recupera de la ei portofelul.



- Stai aici!

- Nicio problemă!

- Da, nu este nicio probelmă, ne vrem portofelul înapoi, asta e tot.

- Nu avem nevoie de nimic altceva.



Hoțul încearcă să scape de victimele sale. Fără succes, însă.



- Nu e problemă, mă. Aoleu, să moară copiii mei.

- Nu e o problemă, frate.

- Da, da, dar doar stai aici, frate.

- Ne dai portofelul și te lăsăm să pleci.

- Da, mă, da, nicio problemă.



După câteva minute de așteptare pe peronul stațeiei din Barcelona, apar și complicii. Alți doi bărbați și două femei.



- Dă-i portofelul, dă-i!

- Na, mă, na!



Hoții își văd mai apoi liniștiți de drum, nu înainte de a-i reproșa victimei că nu și-a arătat recunoștința pentru că i-au restituit portofelul.



- Acum, totul bine?

- Nici nu ne mulțumiți, nimic?



Filmarea a fost postată pe Facebook de una dintre victime și nu este clar dacă a fost trimisă și poliției spaniole.

Potrivit statisticilor, cel puțin 300 de tâlhării sunt raportate zilnic în Barcelona. Cele mai multe au loc în zonele cu mare căutare printre turiști, cum ar fi celebrul bulevard La Rambla, în gări sau stațiile de metrou care fac legătura cu aeroportul. Numai la metrou ar opera zilnic cel puțin 100 de hoți de buzunare, scrie presa locală. Una dintre explicații, pentru numărul mare de furturi, este legea spaniolă, prea blândă cred oamenii. De exemplu, în cazul în care paguba este mai mică de 400 de euro, tâlharul scapă doar cu o amenendă de maximum 50 de euro.

