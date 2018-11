VIDEO. Viktor Orban, acțiune de PR cu Chuck Norris. Ce i-a spus celebrul actor

Viktor Orban, premierul Ungariei, a postat miercuri dimineață un clip în care apare alături de celebrul actor de filme de acțiune Chuck Norris. În clipul de aproape două minute ei poartă un scurt dialog, merg cu mașina condusă de liderul de la Budapesta și vizitează o unitate de luptători împotriva terorismului.

Chuck Norris: Am senzația că vă cunosc deja, am citit multe încât am impresia că ne-am mai întâlnit.

Viktor Orban: 90% din comentariile la adresa mea sunt negative. Liberalii mă urăsc.

Chuck Norris: Ești ca Trump.

Viktor Orban: Poate că puțin mai mult.

(...)

Viktor Orban: Sunt un luptător de stradă, nu sunt din elită. Vin dintr-un mic sat, aflat la 40 de kilometri depărttate. Data viitoare, dacă aveți timp... nu e nimic special, dar e un loc frumos.

Chuck Norris: Cel mai mare fiul al meu are 57 de ani.

Viktor Orban: Ca mine.

Chuck Norris: Cel mai mic are 17 ani.

Viktor Orban: Deci ai aceeași vârstă ca tatăl meu... 78.

(...)

Viktor Orban: Aici e unitatea de luptători contra terorismului. Ei sunt cei mai duri oameni, cel mai înalt nivel și calitate, care ne apără oamenii.

