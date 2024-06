Un canadian face istorie primind zero voturi la alegeri. De ce nu s-a votat nici măcar el

Un canadian a făcut istorie după ce a primit zero voturi la un scrutin federal extrem de disputat, după ce a candidat pe fondul unor proteste față de lipsa reformelor electorale din țară.

„Când am văzut rezultatul, am spus: Ei bine, eu sunt adevăratul candidat al unității. Toată lumea este de acord să nu mă voteze”, a declarat Félix-Antoine Hamel pentru CBC News, publicație canadiană citată de The Guardian.

Hamel a fost unul dintre cei 84 de candidați la alegerile parțiale recente desfășurate la Toronto. El și-a depus candidatura după ce a fost abordat de o comisie care lucrează la promovarea reformei electorale (Longest Ballot Committee).

Justin Trudeau a promis în campania electorală că în cazul în care partidul său va câștiga puterea, alegerile federale din 2015 vor fi ultimele pe vechiul sistem. Cu toate acestea, după ce guvernul său a câștigat o majoritate zdrobitoare, el a abandonat promisiunea.

Longest Ballot Committee spune că sistemul actual înclină puterea în mâinile partidelor care câștigă cu o minoritate din voturi. În semn de protest, grupul a înscris cu succes 77 de nume pe buletinul de vot de la Toronto, ridicând totalul candidaților la 84 și încetinind astfel numărarea voturilor la alegerile de luni din cauza buletinele de vot de un metru lungime.

La finalizarea numărătorii s-a constatat că șase candidați au primit câte două voturi, însă Hamel n-a primit niciun vot.

Hamel locuiește la sute de kilometri distanță de districtul electoral, în Montreal, și pentru că nu are domiciliu în Toronto, nu a putut să se voteze.

