Premierul Canadei susține că țara sa are puține șanse să evite o recesiune. ”Nu putem controla deciziile președintelui Trump”

Canada va putea cu greu să evite o recesiune dacă Statele Unite vor fi lovite, a afirmat luni premierul canadian Mark Carney, fost bancher, în cursul unui eveniment de campanie pentru alegerile legislative, relatează journaldequebec.com.



"Probabilitatea unei recesiuni în Statele Unite a crescut semnificativ. Acest lucru va avea efecte importante asupra economiei canadiene, ne va fi foarte greu să evităm asta", a declarat el.



Pentru Mark Carney, care a condus Banca Canadei şi Banca Angliei, căderile de pe bursele mondiale nu sunt o surpriză: "Reacţionează la ceea ce am anunţat, şi anume că aceste taxe vamale sunt dăunătoare fundamental economiei americane şi, de asemenea, economiei globale", a adăugat el.



Lumea este sub şoc de la anunţul de săptămâna trecută privind impunerea de taxe vamale uneori exorbitante împotriva partenerilor comerciali ai SUA, ceea ce a făcut ca pieţele bursiere internaţionale să se prăbuşească.



Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că nu are în vedere întreruperea aplicării noilor taxe vamale.



Canada, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, a fost cruţată în mare măsură de ultimele anunţuri, dar este deja vizată de ceva timp de taxele vamale la oţel şi aluminiu, precum şi la automobile.



În acest context, Mark Carney a repetat că doreşte să accelereze investiţiile în Canada în special eliminând barierele comerciale dintre provinciile canadiene şi facilitând mobilitatea forţei de muncă.



"Nu putem controla Statele Unite, nu putem controla deciziile preşedintelui Trump, dar putem controla ceea ce facem aici în această ţară", a subliniat el.



Premierul, care i-a succedat luna trecută lui Justin Trudeau, a convocat alegeri parlamentare pentru 28 aprilie, la care Partidul său Liberal este aşteptat să câştige.



Liberalii erau în urmă în sondaje la începutul acestui an, dar şi-au recăpătat avântul datorită ofensivei comerciale a lui Donald Trump, adversarii lor conservatori fiind văzuţi ca mai apropiaţi de preşedintele american.

