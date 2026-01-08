Live TV

Un trio mortal. Care sunt factorii din armata ucraineană care pot influența decisiv soarta războiului în 2026 (Analiză)

Data publicării:
soldați ucraineni pe front
Războiul din Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Compromisuri și puncte slabe Mobilizarea - un cartof fierbinte Succes sau eșec

Cu temperaturi care scad mult sub zero grade la începutul lunii ianuarie, încetinirea tradițională a avansului rus se instalează pe câmpul de luptă. Dar, așa cum s-a întâmplat de când se poartă războaie, ofensivele vor prinde viteză în primăvară și vară, iar armata ucraineană rămâne afectată de o criză cronică de personal, resimțită chiar și în unitățile de elită, arată o analiză realizată de Kyiv Independent

Fără niciun acord de pace la orizont, în 2026 războiul de uzură va continua după aceeași formulă ca și până acum, ambele părți urmărind să degradeze atât capacitatea, cât și voința celeilalte de a rămâne în luptă.

Scopul mai mare al Moscovei rămâne distrugerea unei Ucraine libere și independente prin distrugerea armatei ucrainene.

Imensă, puternic înarmată și, în mare parte, încă motivată, armata ucraineană este totuși suprasolicitată fizic de sarcina de a apăra peste o mie de kilometri de linie de front, an de an, împotriva unui inamic care are avantajul puterii de foc, al resurselor și al unei rezerve aparent nesfârșite de infanterie de asalt.

Chiar dacă ajutorul militar și financiar continuă să vină din partea aliaților Ucrainei, așa cum s-a întâmplat de la invazia pe scară largă, și chiar dacă producția militară internă a Ucrainei continuă să crească, să se dezvolte și să inoveze, efortul de război rămâne dependent de oameni.

Dacă sutele de mii de oameni care acoperă linia de front nu mai sunt suficient de numeroși, capabili sau motivați pentru a continua, chiar și cele mai maximaliste obiective de război ale Rusiei vor fi realizabile.

Compromisuri și puncte slabe

În cea mai mare parte a fazei de uzură și poziționare a războiului pe scară largă, oriunde Rusia a intensificat operațiunile ofensive, Ucraina a fost capabilă să răspundă la rândul său, realocând forțele pentru a stabiliza și a înăbuși ofensivele înainte ca acestea să cucerească prea mult teritoriu.

Concentrarea acută a Moscovei asupra cuceririi restului regiunii Donețk a fost benefică pentru Ucraina, arată sursa citată.

Aici, Kievul poate concentra unele dintre cele mai puternice brigăzi și unități de drone și poate folosi zone dens populate, precum Pokrovsk și Kosteantînivka, pentru a organiza lupte îndelungate de uzură, care epuizează cantități imense de forță de muncă și echipament rusesc.

Dacă această situație s-ar menține pe întreaga linie de front în viitor, Kievul ar fi în măsură să reziste presiunilor externe de a accepta un acord de pace cu cedări de teritorii în următorii ani, deoarece costurile suportate de Rusia pentru fiecare kilometru ar fi pur și simplu prea mari pentru a fi susținute.

În unele zone fierbinți de pe linia frontului, aceasta continuă să fie norma, în special în zonele în care apărarea este condusă de brigăzi de elită și unități de drone sub umbrela unui comandament respectat. Dar în alte părți, tendința din 2025 a fost în direcția opusă, ceea ce reprezintă un semn îngrijorător pentru viitorul războiului.

Acest lucru este cel mai evident pe linia frontului sudică, în apropierea orașului Huliaipole din regiunea Zaporojie, care a fost invadat de forțele ruse în perioada Crăciunului.

Aici, în ciuda importanței strategice a zonei, retragerile haotice ale ucrainienilor din ultima lună au pus în pericol întreaga apărare a regiunii Zaporojie, iar apărarea orașului Huliaipole era încă condusă de Brigada 102 de Apărare Teritorială, care era insuficientă ca personal, slab echipată și prost comandată.

La sfârșitul lunii decembrie, unitatea a ajuns în prim-planul știrilor din motive negative, după ce unul dintre posturile sale de comandă la nivel de batalion a fost capturat de forțele ruse, abandonat în grabă cu computere, hărți și alte echipamente de comunicații sensibile încă intacte.

Mobilizarea - un cartof fierbinte

Într-un discurs mai larg, problema lipsei de forță de muncă pe câmpul de luptă este adesea redusă la o problemă de mobilizare - necesitatea de a lua decizia nepopulară de a aduce mult mai mulți bărbați, și mai tineri, din viața civilă în rândurile armatei țării.

Dar, în timp ce societatea ucraineană în ansamblu respinge în continuare ideea unui acord de pace cu cedări de teritorii, tensiunile și conflictele interne provocate de mobilizarea forțată sunt în creștere și ar putea atinge punctul de fierbere în 2026.

Atacurile, uneori mortale, împotriva ofițerilor de recrutare pe străzile orașelor ucrainene sunt din ce în ce mai frecvente și, în mod șocant, sunt adesea lăudate pe rețelele sociale nu de către roboții ruși, ci de către ucraineni reali, pentru care amenințarea de a-și pierde țara poate uneori să treacă pe plan secund în fața suferinței imediate cauzate de mobilizarea forțată.

Se pot face multe pentru a îmbunătăți procesul de mobilizare, iar multe dintre schimbările necesare vor fi nepopulare. Dar o nevoie mult mai clară este îmbunătățirea modului în care armata ucraineană utilizează forța de muncă de care dispune deja.

Portretul soldatului mobilizat la începutul anului 2026 este adesea unul sumbru: peste 40 de ani, cu o probabilitate crescută de probleme de sănătate și puțin probabil să fie motivat de idealuri patriotice aprige.

În acest context, provocarea de a transforma acești oameni într-o forță de luptă capabilă și rezistentă devine din ce în ce mai grea.

Este nevoie de mult mai multă atenție și resurse pentru sistemul de instruire al țării, afectat de facilități precare, practici din era sovietică și o lipsă acută de instructori capabili și calificați. Dincolo de instruire, cea mai evidentă problemă,  și cea care ar putea fi remediată cel mai rapid, este distribuția bărbaților mobilizați între unitățile de luptă.

„Deoarece intensitatea actuală a luptelor nu permite reînnoirea unităților în același timp, a trebuit să acordăm prioritate unităților care luptă în cele mai fierbinți zone ale liniei frontului și, bineînțeles, celor care suferă cele mai mari pierderi. Prioritizarea (forțelor de asalt pentru completarea efectivelor) a apărut din cauza lipsei de resurse umane obținute prin mobilizare”, a declarat generalul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat televiziunii ucrainene pe 29 decembrie.

Acest trio mortal - un aflux de bărbați mobilizați nepotriviți și nemotivați, trimiși la antrenamente de slabă calitate și apoi în unități în care viețile lor nu sunt protejate - este ceea ce a dus la creșterea vertiginoasă a numărului de absențe nemotivate și dezertări în ultimul an.

În primele zece luni ale anului 2025,  înainte ca Parchetul General să înceteze publicarea cifrelor,  au fost înregistrate 165.200 de dosare penale pentru dezertare din armată, la fel de multe ca toate cele înregistrate pe durata întregului război dinainte de 2025.

Pe lângă victimele de pe câmpul de luptă și având în vedere dificultățile legate de mobilizare, aceste cifre nu sunt sustenabile, iar menținerea prea îndelungată a acestei traiectorii ar putea face posibilă o avansare mai mare a Rusiei pe termen lung, notează Kyiv Independent.

Succes sau eșec

În 2026, echilibrul de putere pe câmpul de luptă rămâne de departe cel mai important factor pentru orice scenariu de încheiere a războiului.

O armată ucraineană consolidată, care duce o campanie defensivă stabilă și solidă, ar fi cea mai puternică carte pe care Kievul o poate juca, oferind Moscovei posibilitatea de a opri războiul sau de a anunța mobilizarea forțată și suprasolicitarea economiei sale.

În schimb, o apărare haotică a Ucrainei și retragerea de pe linia frontului într-o stare de haos crescând pune Rusia în poziția de a forța Kievul să capituleze la masa negocierilor sau să accepte înfrângerea pe câmpul de luptă.

Încă din primele ore agitate ale războiului pe scară largă, avantajul cheie al Ucrainei față de Rusia a fost întotdeauna poporul său. Acum, problema forței de muncă va decide probabil soarta acestei lupte.

Pentru a rezolva criza, Kievul trebuie să îmbunătățească condițiile soldaților săi la toate nivelurile, de la mobilizarea și instruirea demnă la o distribuție mai inteligentă între unități și o cultură de comandă centrată pe om.

Dar, înainte de toate acestea, conducerea militară ucraineană trebuie să-și alinieze mai întâi propria viziune strategică la realitatea de pe teren.

Acest lucru implică nu numai necesitatea rațională de a duce cea mai eficientă luptă defensivă de uzură, ci și de a ține minte atât modul, cât și motivul pentru care Ucraina continuă să lupte: în primul rând, este vorba despre protejarea poporului său.

Editor : C.L.B.

