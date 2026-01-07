Live TV

„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Data publicării:
Vladimir Putin
Peste jumătate din incidentele de sabotaj raportate anul trecut în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia au fost provocate de grupul Atesh. Foto: Profimedia Images
Din articol
Agenții ucraineni infiltrați în armata Rusiei „Ne pregătim de următoarea etapă a războiului” Stâlpii rezistenței ucrainene. „Le cunoaștem punctele slabe”

Cel puțin 2.000 de agenți din grupul proucrainean de rezistență Atesh desfășoară misiuni de sabotaj în spatele liniilor inamice ca să împiedice operațiunile armatei ruse în zonele ocupate din Ucraina. Această „armată invizibilă” este inamicul pentru care Vladimir Putin s-ar putea să nu fie pregătit, chiar și după o posibilă încetare a focului, în cazul în care Kievul va fi forțat de Donald Trump să cedeze teritorii pentru a se ajunge la un acord de pace cu Moscova.

Un agent Atesh care a detonat recent mai mult bombe improvizate pe una dintre liniile de cale ferată folosite de armata rusă în estul Ucrainei pentru a aduce arme și provizii știe că acțiunile sale curajoase nu vor schimba fundamental cursul războiului, dar sabotarea rutei de aprovizionare a inamicului le-a oferit „trupelor noastre de partea cealaltă a frontului ceva mai mult timp”.

„Obiectivul a fost simplu: perturbarea transportului pe acea rută. Am făcut tot posibilul ca acea linie să devină inutilizabilă destul timp cât să oprească traficul”, a spus agentul de 30 de ani.

El este doar unul dintre miile de bărbați și femei care desfășoară misiuni de sabotaj foarte riscante în teritoriile ocupate de ruși ca să împiedice înaintarea trupelor lui Putin.

„Makiivka este orașul meu. Știu cine umblă pe unde, ce lumini stradale nu funcționează, unde latră câini fără niciun motiv și eu nu ies în evidență”, a mai spus agentul ucrainean.

Acești agenți civili, care cunosc foarte bine zonele ocupate acum de forțele Moscovei, au devenit un atu foarte valoros pentru forțele ucrainene.

Un pod feroviar din Rusia a fost avariat într-un aparent act de sabotaj
Grupul Atesh a desfășurat misiuni de spionaj și sabotaj împotriva armatei ruse încă din vara anului 2022, atunci când mișcarea a luat naștere în Crimeea anexată. Foto: Profimedia Images

Agenții ucraineni infiltrați în armata Rusiei

Atesh și agenții săi susțin că o încetare a focului nu va aduce pacea, dar va marca o nouă etapă a războiului din umbră purtat de mișcările de rezistență ucrainene.

„Eu nu sunt un soldat și nici un erou”, a spus agentul din Makiivka, o localitate aflată în apropiere de orașul Donețk. „Dar acesta este pământul meu și nu le vom permite să șteargă partea din Ucraina care este încă vie în oamenii de aici.”

Grupul Atesh, care înseamnă „foc” în limba vorbită de tătarii din Crimeea, a desfășurat misiuni de spionaj și sabotaj împotriva armatei ruse încă din vara anului 2022, atunci când mișcarea a luat naștere în Crimeea anexată.

Mișcarea de rezistență s-a extins rapid pe teritoriile ucrainene ocupate și în interiorul Rusiei, agenții Atesh reușind chiar să se infiltreze în armata Moscovei.

De la misiuni de observare și mici acțiuni de sabotaj, agenții Atesh au ajuns acum să saboteze turnuri de comunicații, stații de război electronic, trenuri care transportă echipament militar și depozite de petrol.

„Ne pregătim de următoarea etapă a războiului”

Misiunile au devenit cu timpul mult mai dificile și riscante. Rusia și-a îmbunătățit semnificativ eforturile de contra-sabotaj și a trimis agenți de poliție și membri ai forțelor de securitate să îi prindă pe agenții Atesh și alți sabotori.

În 2024, Rusia a desemnat Atesh drept o „organizație teroristă”, iar persoanele suspectate că lucrează pentru grupul de rezistență proucrainean riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare.

Peste jumătate din incidentele de sabotaj raportate anul trecut în teritoriile ocupate au fost provocate de grupul Atesh, potrivit unui raport al Armed Conflict Location & Event Data. Alte 32 de acțiuni de sabotaj din interiorul Rusiei au fost atribuite, de asemenea, agenților Atesh în 2025.

Dacă Kievul va fi forțat de Washington să cedeze întreaga regiune Donbas pentru a ajunge la un acord de pace cu Moscova, 1,5 milioane de ucraineni ar putea fi condamnați să trăiască sub ocupația rusă pe termen nelimitat.

President Putin attends Zapad 2017 military drill
Pentru Putin, ar fi o „greșeală fatală” să considere că teritoriile ucrainene ocupate vor aparține pur și simplu Rusiei după semnarea unui posibil acord de pace. Foto: Profimedia Images

O încetare a focului nu va face decât să schimbe temporar țintele asupra cărora Atesh își va îndrepta atenția, „în timp ce ne pregătim de următoarea etapă a războiului”, a spus purtătorul de cuvânt al grupului.

„Vreau ca ucrainenii din teritoriile ocupate să știe că asta nu va fi pentru totdeauna, ocupația va fi oprită, dar trebuie să luptăm”, a adăugat reprezentantul grupului. „Nu vă lăsați păcăliți de această propagandă și acest regim. Rămâneți cu Ucraina.”

Între timp, unul dintre obiectivele principale rămâne recrutarea mai multor soldați ruși. „Ei nu sunt doar soldați cu contract, ci de toate gradele, inclusiv veterani, care vor să oprească războiul lui Putin”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Atesh.

Stâlpii rezistenței ucrainene. „Le cunoaștem punctele slabe”

Pentru Atesh este esențial să aibă agenți ascunși în rândurile armatei ruse. Aceștia aruncă în aer puncte de control, incendiază cazărmi și tranșee și le oferă militarilor ucraineni informații critice care îi ajută să lovească inamicul.

Ar fi o „greșeală fatală” din partea Kremlinului dacă rușii vor considera că teritoriile ucrainene ocupate vor aparține pur și simplu Rusiei după semnarea unui posibil acord de pace, a spus un alt agent Atesh.

Rezistența nu reprezintă doar ce se întâmplă pe linia frontului, ci și în sufletul oamenilor, a explicat agentul de 23 de ani. „Dacă ocupația va dura, furia va crește și mai adânc în rădăcini.”

explozii-crimeea-2
Agenții Atesh au ajuns acum să saboteze turnuri de comunicații, stații de război electronic, trenuri care transportă echipament militar și depozite de petrol în teritoriile ocupate de ruși. Colaj foto: Profimedia Images

Atesh nu este singurul stâlp al rezistenței ucrainene. Grupul Rezistența Populară din Ucraina operează în estul țării, în timp ce Armata Partizană Berdiansk este activă în regiunea Zaporojie. Grupurile civile folosesc alte metode pentru a ridica moralul ucrainenilor din orașele ocupate și pentru a destabiliza și intimida autoritățile ruse.

Armata ucraineană reprezintă principala sursă de susținere a rezistenței în teritoriile ocupate, încă din 2014, când Rusia a anexat Crimeea și a început invazia în estul Ucrainei.

Unitatea Ruh Oporu (Mișcarea de Rezistență) face parte din Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei și coordonează instruirea, aprovizionarea și finanțarea grupurilor de partizani, precum și desfășurarea unor operațiuni secrete, inclusiv asasinarea oficialilor și generalilor ruși.

„Sunt sigur că rețeaua va crește”, a spus agentul Atesh de 23 de ani. „Am învățat deja să trăim în umbră, le cunoaștem punctele slabe.”

„Vom deveni o armată invizibilă. Vom pregăti terenul pentru momentul în care armata rusă va rupe acordul și va ataca din nou. Nu așteptăm să vină pacea – ne pregătim pentru eliberare.”

