Un român a fost refuzat la cazare de un hotel din Olanda: „M-au etichetat ca fiind un infractor”. MAE s-a autosesizat

Alexandru Hegyi, turistul căruia i s-a refuzat cazarea la un hotel din Tilburg, Olanda, pe motiv că este român, spune că, în urma sesizării lui, a primit un mesaj din partea Booking care îl anunță că a renunţat la colaborarea cu acel hotel. În același timp, cazul lui Alexandru este cercetat și de agenția olandeză antidiscriminare, iar Ministerul Român de Externe s-a autosesizat și face propriile verificări.

„O mică victorie am câștigat astăzi, chiar dacă gustul ei este extrem de amar. Booking.com a eliminat proprietătea de pe site-ul său în timp ce investighează problema în continuare. În plus, Oficiul antidiscriminare din Olanda face propria anchetă.

Având în vedere cuvântul „Romeinse” folosit de personalul hotelului pentru a se referi la români, care înseamnă de fapt romani, nu mă pot gândi decât la cuvintele unui celebru roman: „Veni, vidi, vici” (Am venit, am văzut, am învins - n.n.). Nu „vidi” în cazul meu, ca nu am avut șansa”, a scris Alexandru Hegyi pe Facebook.

Românul a ataşat mesajul de la Booking prin care platforma își arată revolta pentru felul în care a fost tratat. De asemenea, Booking l-a anunțat că îi va returna românului suma de 104,5 euro pe care o plătise pentru o noapte de cazare la hotelul în cauză.



Alexandru Hegyi, care este cercetător ştiinţific, lucrează în domeniul arheologiei la Centrul de Studii pentru Asia de Sud-Est şi locuieşte la Kyoto, în Japonia, a făcut o rezervare prin platforma Booking la un hotel din oraşul olandez Tilburg. Ulterior a fost contactat de către reprezentanţii hotelului şi a fost anunţat că rezervarea i-a fost anulată din cauza naţionalităţii sale. „Mulțumim pentru rezervare. Însă, din păcate, avem o înțelegere cu municipalitatea Tilburg, hotelul nostru nu mai primește români”, este mesajul pe care l-a primit.

„Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o atitudine atât de nerușinată. Genul ăsta de oameni nu ar trebui să se angajeze în nicio activitate în domeniul ospitalității.

Când am întrebat hotelul despre asta, mi-au spus că românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind infractor doar pentru că am vrut să petrec noaptea acolo, în timp ce vizitez prietenii din oraș”, a scris pe Facebook Alexandru.

Românul a mai spus că a fost nevoit să se cazeze în alt oraș.

Cazul românului a atras atenţia presei, dar şi a politicienilor, iar un reprezentant al administrației locale din Tilburg l-a asigurat că vor fi luate măsurile corespunzătoare. Ministerul român de Externe a precizat pentru Europa FM că s-a autosesizat în legatură cu această situație, iar Ambasada României la Haga a cerut informații suplimentare și clarificări cu privire la acest incident de la primăria din Tilburg și de la hotelul care ar fi anulat rezervarea cetățeanului român.

