Versurile scrise de mână ale celebrului cântec ''Wonderwall" și geaca chitaristului Slash au fost vândute la o licitație, în Londra

Foaia de hârtie pe care Noel Gallagher, liderul trupei Oasis și-a notat versurile celebrului cântec ''Wonderwall'', au fost vândute în cadrul licitației Propstore care a avut loc vineri la Londra. Suma pentru care a fost adjudecată a fost 46.875 de lire sterline. 500 de obiecte din lumea muzicii fac obiectul licitației care se va încheia pe 6 noimebrie.



Gallagher și-a notat versurile de mână pe o foaie de hârtie pentru a le avea la îndemână în timpul repetiţiilor cu formaţia. Tot vineri a fost vândută, în cadrul aceleiași licitații și chitara Epiphone Casino din 1962 deţinută de Noel Gallagher pentru suma de 56.250 de lire sterline.

Licitaţie include una dintre cele mai mari colecţii de obiecte care au aparţinut membrilor trupei Oasis scoasă vreodată la licitaţie în Marea Britanie, potrivit Propstore, printre care chitara argintie personalizată Gibson Les Paul Florentine deţinută de Noel Gallagher, precum şi o geaca parka purtată pe scenă de Liam Gallagher.

Chitaristul Gallagher şi fratele său Liam au format trupa Oasis în anul 1991, dar au fost implicaţi în dispute după ce formaţia s-a destrămat în 2009.

Printre alte obiecdte care au aparținut celebrităților din industria muzicii este și geacă din piele a chitaristului Slash de la Guns N' Roses, pe care a purtat-o la videoclipul melodiei ''Paradise City''. Aceasta a fost vândută la licitaţie vineri pentru suma de 34.375 de lire sterline, iar un bilet cu autograf la un concert The Beatles s-a vândut pentru 12.500 de lire sterline, dublul estimării iniţiale.

Costumul spaţial al lui David Bowie care a reprezentat motivul stilistic definitoriu din videoclipul ''Ashes To Ashes'' (1980), costumul lui Whitney Houston ''Queen of The Night'' purtat în filmul ''The Bodyguard'', precum şi o cerere pentru permis de port-armă cu autograful lui Elvis Presley au fost de asemenea scoase la licitaţie.

Colecţia mai include obiecte de colecţie pentru fanii Michael Jackson, Sex Pistols, Blur, Rihanna şi Spice Girls, de la obiecte vestimentare la postere cu autograf.

