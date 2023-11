VIDEO. Noi imagini de la „Festivalul Groazei”. O echipă IDF a filmat scena masacrului comis de Hamas: „Este plin de cadavre”

Imagini dramatice din ziua atacului Hamas de pe 7 octombrie au fost date publicității de armata israeliană. Acestea surprind momentul în care o echipă IDF ajunge la locul masacrului de la festivalul Supernova.

- Poliția! IDF! Sunteți răniți? E cineva?

- E cineva rănit?

- Am răniți aici! Unu, doi, trei, patru... Cinci răniți!

- E cineva aici?

- Am aici o femeie. Este moartă. Aici, înăuntru... Am multe victime.

- Aici, în bar, este plin de cadavre.

- Mă aude cineva aici?

- Dați un semn de viață dacă auziți.

- Dați un semn de viață.

- E cineva aici care poate da un semn de viață?

- E cineva aici în viață?

- Niciun semn de viață...

- E mort...

- Ea e moartă...

- Cineva, vă rog...

- Cineva care poate răspunde?

Festivalul Nova se desfășura în aer liber într-o zonă rurală din apropierea graniței Gaza-Israel și trebuia să fie o petrecere cu dans pe toată durata nopții, pentru a onora sărbătoarea Sukkot. Dar la răsărit zona a fost atacată de Hamas, iar participanții la festival au încercat să scape în pădure, în timp ce se trăgea asupra lor.

Potrivit presei israeliene, cel puțin 260 de cadavre au fost recuperate din zona unde a avut loc festivalul de muzică. La festival participau în jur de 3.000 de persoane.

Editor : B.C.