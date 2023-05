VIDEO Primele imagini cu Lukașenko după speculațiile că e grav bolnav. „Nu am de gând să mor”

Televiziunea publică din Belarus a publicat primele imagini cu președintele țării, Aleksander Lukașenko, după speculațiile potrivit cărora acesta ar fi fost grav bolnav. Dictatorul de la Minsk a spus, în cadrul unei întâlniri oficiale, că „nu are de gând să moară” și că a avut doar un adenovirus.

„Băieți, eu nu voi ierta pe nimeni, pe nimeni, dacă cineva se gândește că m-am pregătit să mor, liniștiți-vă. Nu e nimic altceva decât o părere a rețelelor sociale și a Telegramului”, a spus el, potrivi imaginilor publicate pe canalul de Telegram Nexta și canalul Pul Pervogo, canal de stat ce informează despre activităţile lui Lukaşenko.

„Ce am avut eu acolo? Un adenovirus? Acesta se vindecă în trei zile. Dar cum eu nu am avut posibilitatea să mă tratez, pentru că am fost ba în Moscova, ba in Leningrad, ba am fost la subtonic (n.red. ziua muncii de sâmbătă), ba am fost în piață și m-au îmbrățișat cu aceste fete, ba am fost în Gomel, toate astea s-au adunat. De aceea, nu am de gând să mor. Încă vă veți chinui foarte mult. Și vreau ca voi, în sfârșit, să înțegeți: Avem cea mai dificilă situație în jurul nostru”, a continuat el.

Lukaşenko, care conduce cu o mână de fier Republica Belarus de trei decenii, a apărut slăbit în timpul ceremoniilor militare de 9 Mai de la Moscova şi nu a participat la un dineu oferit de Vladimir Putin. Apoi a lipsit de la festivităţile naţionale din Belarus, iar acest lucru a alimentat speculaţii că Lukaşenko ar fi fost internat într-un spital.

Un canal de ştiri de stat din Belarus a publicat săptămâna trecută o fotografie cu Aleksandr Lukaşenko în vizită la ceea ce este prezentat a fi un centru de comandă militar. În imagine, Lukaşenko apare cu un bandaj la mâna stângă, similar cu cel pe care l-a purtat și la parada de 9 mai, din Moscova, ultima oară când a fost văzut în public.

