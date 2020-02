VIDEO. Reacția soției unui militar român plecat în Mali când primește un mesaj de la 5.000 de km depărtare

Mesaj impresionant venit de la 5.000 de km distanță, de la un militar român aflat în misiune în Africa. El le-a transmis soției și fiicei, aflate la Constanța, câteva cuvinte prin intermediul Digi24.

Reporter: Bună seara! Vă numiți Alina Berar?

- Da!

- Avem un mesaj pentru dvs.

Este un mesaj video de la Ciprian Berar, pilot militar: „Soției mele îi transmit că o iubesc mult și că mi-e foarte dor de ea. Fiicei mele, Eva Maria, care va împlini pe 10 martie 4 ani, îi spun în avans la mulți ani, să fie cuminte, să asculte de mama. Îi promit că vom organiza o petrecere, o aniversare în formulă completă. De altfel, astăzi este și ziua de naștere a surorii Ancuța, îi urez la mulți ani, iar familiei mele, părinților, să nu se îngrijoreze, mă vad acum, mă aud, sunt bine sănătos și în scurt timp mă voi întoarce la ei”.

Alina Berar ascultă mesajul și nu își mai poate stăpâni lacrimile: „Vă mulțumesc mult de tot”, spune ea gâtuită de emoție și își strânge copilul în brațe.

Ciprian Berar este pilot militar și, din septembrie, participă la misiunea ONU din Mali. Este pentru prima oară când este plecat atât de mult timp departe de casă și de familie.

Cu lacrimi în ochi, Alina ne-a povestit că abia așteaptă ca soțul ei să se întoarcă acasă, în Constanța.

Soții Beraru se află la distanță de 5.000 de km

„E foarte greu. Era pe șase luni, dar se cam fac 7, este foarte greu, că sunt doar cu fetița aici, e destul de dificil. Mi-ați făcut o surpriză plăcută. Îmi cer scuze”, spune tânăra. Plânge din nou și își șterge lacrimile.

Fetița privește cu ochi mari din brațele mamei și pare căzută pe gânduri.

- L-ai văzut pe tati?

- DA!

„Îl iubim foarte mult. Din suflet” - adaugă mama.

Militar în Mali

Vehicul cu însemnele ONU în baza Gao din Mali, unde sunt cantonați 120 de militari români

În Mali se află 120 de militari români. Aceștia fac parte din Carpathian Pumas - detașament care execută misiuni pentru forțele ONU. Ajută la salvarea militarilor răniți și fac inclusiv misiuni de cercetare și patrulare pentru a descuraja teroriștii care activează în nordul țării.

Pentru a-și astâmpăra dorul de casă, militarii români au făcut în tabăra din Gao un stâlp cu mai multe indicatoare. Fiecare din orașul din care provine. Indicatoarele arată și distanța. De aici până la Suceava, de pildă, sunt nu mai puțin de 4.200 de km.

„Sunt făcute chiar de compartimentul nostru. Eu sunt din Buzau, Râmnicu Sărat mai exact. Așteptăm să ne întoarcem cu drag acasă”, spune Valentin Mustață.

Forțele Aeriene Române sunt dotate cu patru elicoptere IAR 330 Puma. Trupele ONU de menținere a păcii intervin în Mali din 2013. Problemele au început în Mali în 2012, când rebelii tuaregi au vrut să obțină independența în nordul țării. Până acum, 180 de militari au murit în atacuri comise de jihadiști.

Doi adversari puternici: deșertul și teroriștii

Misiunea celor 120 de militari români în Africa de Vest durează de aproape o jumătate de an. Au fost detașați cu elicoptere pentru a salva viața trupelor ONU - angajate într-o operațiune de pace în Mali - țară aflată într-o criză umanitară din cauza conflictelor armate.

Primul adversar sunt condițiile meteo - zboară peste deșert - și al doilea - celulele teroriste extrem de periculoase care activează în regiune.

Jurnalistul Digi24 Maria Moiș a filmat recent în baza militară unde se află aviatorii români și a asistat la o misiune de evacuare medicală.

Jurnalista Digi24 Maria Moiș a asistat la una din misiunile militarilor români din Mali

Alarmă chiar în momentul intonării imnului național

Era 25 februarie 2020. O zi importantă pentru cei 120 de militari români detașați în baza ONU din Mali. Erau vizitați, după 5 luni, de superiorii din țară și urmau să fie premiați de șeful misiunii ONU în zonă.

Nu toți au luat parte la ceremonie până la final... S-a dat alarma unei misiuni chiar în timpul intonării imnului național.

În mai puțin de 10 minute, aviatorii români deja decolau spre locul atacului.

Maria Moiș, jurnalist Digi24: „Pentru că este o zona deșertică, suntem foarte aproape de deșertul Sahara, a fost o adevarată furtună de nisip după ce elicopterul a decolat. Piloții români se duc chiar în aceste momente la 20 de kilometri de baza din Gao, unde mă aflu și eu acum. Au fost chemați în sprijin”.

Trei militari irlandezi au fost răniți după ce au dat peste un dispozitiv exploziv improvizat. Medicii care fac parte din echipajul românesc au ajuns la timp pentru a le acorda primul ajutor. Astfel de misiuni sunt dese în teatrul de operații din Mali - țară împânzită de teroriști care au legături cu temutele al-Qaida și ISIS.

Militarii români din baza Gao, Mali

Elicopterul care se poate transforma în salon de terapie intensivă

Ștefan Zachiu este medic anestezist la Spitalul Militar Central și se află la prima misiune într-o zonă de conflict.

„Închipuiți-vă că acuma stau cu dvs. relaxat, în uniforma asta frumoasă, nouă, dar acolo trebuie să te duci cu o cască de 4 kg pe cap, la distanță, este grea, trebuie să ai niște ochelari speciali care să te protejeze împotriva prafului, este foarte mult praf în zona asta, iar vesta aceea de protecție balistică are 10 kg, arma peste 1 kg, din start ai o greutate fizică”, povestește medicul.

Aeronava se transformă într-un adevărat salon de terapie intensivă la nevoie - e dotată inclusiv cu ventilatoare mecanice.

„Aceste tărgi speciale pe care le vedeți sunt de fapt niște saltele foarte interesante. Ele sunt pentru pacienți politraumatizați, ele se strâng ca un sarcofag pe pacient, mulându-l, imobilizându-l, deci dacă ar avea fractură, noi nu am face mai mult rău prin vibrațiile acestui elicopter”, explică medicul militar.

Elicopterul 330 IAR Puma pleacă în misiune

Pericolul nu doarme niciodată

De fiecare dată înainte să acționeze la sol, zona este verificată de militarii forțelor speciale. Cu toate acestea, medicul povestește că mereu și-a luat măsuri de siguranță suplimentare.

„Instinctual am luat-o pe urmele unui camion, chiar dacă am ocolit cu 50 de metri locul unde trebuia să ajung. Toți se mirau, dar m-am gândit că e cea mai sigură zona. Aveam șanse zero să mi se întâmple mie ceva”, povestește Ștefan Zachiu.

În urmă cu două săptămâni, piloții au avut o provocare și mai mare: prima misiune pe timp de noapte pentru a salva viața unor militari răniți.

„În Mali pericolul nu doarme niciodată, de aceea vigilența noastră stă la cote maxime”, spune Ciprian Berar.

„Fiecare misiune în parte reprezintă o provocare: temperaturi foarte mari, praf, vizibilități scăzute și distanțe foarte mari de acoperit. Acoperim o suprafață aproape de dimensiunea României”, explică Goagă Gabriel, locțiitor de comandant.

România participă la misiune cu patru elicoptere 330 IAR, care au fost special modificate pentru a putea face față condițiilor meteo de aici, adică 40-50 de grade și distanțe foarte lungi, având în vedere ca Mali este o țară cu peste un milion două sute de km pătrați.

Piloții români aflați acum în Africa vor fi înlocuiți cu alți colegi din țară în luna aprilie.

„Statul a câștigat și prin această misiune. Rămâne un garant al diplomației militare”, arată Dorin Ioniță, comandantul Forței întrunite din Mali.

