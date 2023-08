„Violuri, crime, incendieri”: Prim-ministrul Poloniei spune că migranții au transformat Europa și cheamă populația la referendum

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki , a anunțat că organizarea unui referendum privind planul de imigrație al UE merge înainte. Guvernul condus de Morawiecki va întreba polonezii dacă vor să accepte miile de migranți ilegali, informează The Guardian.

Mateusz Morawiecki a anunțat duminică pe Facebook că referendumul va coincide cu alegerile parlamentare din 15 octombrie.

“Mâine (luni) guvernul va accepta întregul volum al propunerilor tuturor întrebărilor din referendum, care va avea loc odată cu alegerile parlamentare din 15 octombrie.

Încă de la început, Guvernul Legii și Justiției (PiS) a fost împotriva mecanismului de relocare forțată a imigranților ilegali. Acest caz este din nou pe agenda UE, de aceea ne dorim ca vocea polonezilor să fie auzită.”, a spus prim ministrul polonez în postarea de duminică. Acesta a mai scris că cetățenii trebuie să spună "nu imigrației ilegale".

“Avem nevoie de sprijinul tău puternic! Spunem nu imigrației ilegale. Cu toții vedem ce se întâmplă pe străzile Europei de Vest: violuri, crime, incendieri, demolări de străzi, cartierele terorii. Nu vrem asta în Polonia.”

Migrația și securitatea vor fi subiecte centrale ale alegerilor din octombrie, mai ales pentru că partidul de guvernământ al lui Morawiecki, Legea și Justiția (PiS), încearcă să-și păstreze puterea.

Campania PiS de a-și prelungi regimul de opt ani a început joia trecută, când ministrul apărării, Mariusz Błaszczak, a anunțat la radioul public că plasează 10.000 de militari „mai aproape de granița cu Belarus pentru a-l speria pe agresor, astfel încât să nu îndrăznească să ne atace. ”.

Anunțul a venit după ce elicopterele militare din Belarus au violat spațiul aerian polonez săptămâna trecută, iar mercenarii grupului Wagner și-au instalat tabăra în Belarus. Varșovia a interpretat aceste mișcări ca pe o provocare directă, citându-le ca o dovadă tot mai mare a amenințării pe care Minsk o reprezintă Poloniei și UE.

Guvernul lui Morawiecki s-a opus de mult timp la planurile UE de a distribui migranții între membrii săi în mod egal, împărțind responsabilitatea pentru persoanele care intră în bloc fără autorizație. Un acord a fost aprobat oficial de miniștrii de interne ai UE în iunie, în ciuda obiecțiilor unor membri, inclusiv, în special, Ungaria și Polonia.

Prim-ministrul polonez a anunțat întrebarea de la referendum

Morawiecki a spus că referendumul va pune întrebarea specifică: „Susțineți admiterea a mii de imigranți ilegali din Orientul Mijlociu și Africa în cadrul mecanismului de relocare forțată impus de birocrația europeană?”

PiS a atras din ce în ce mai mult atenția asupra numărului tot mai mare de migranți africani și din Orientul Mijlociu care intră în Polonia prin Belarus, care nu este membru UE și cu care Polonia împarte o graniță de 400 km lungime. Până în acest an, au fost efectuate aproximativ 19.000 de încercări de traversări, față de 16.000 în tot 2022.

Aproximativ 2.000 de soldați polonezi și 5.000 de grăniceri apără în prezent granița, iar o parte a frontierei este protejată de un zid metalic de 186 km.

Polonia a acordat statutul de refugiat pentru peste un milion de ucraineni, care sunt în mare parte albi și creștini. Dar, de ani de zile, în special în perioada de vârf a crizei refugiaților din 2015, liderii politici și-au exprimat obiecția față de găzduirea musulmanilor și a altor persoane din culturi diferite, argumentând că aceștia amenință identitatea culturală și securitatea țării.

Retorica anti-UE e comparată cu retorica pro-BREXIT

La viitorul referendum, alegătorilor li se vor pune și alte întrebări pe alte subiecte, inclusiv dacă susțin creșterea vârstei de pensionare, care fusese coborâtă la 60 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, și privatizarea întreprinderilor de stat. La un miting politic recent de la Chełm, aproape de granița cu Ucraina, Kaczynski a spus că o privatizare a pădurilor condusă de UE i-ar împiedica pe polonezi să culeagă ciuperci, o distracție națională populară. Vârful sezonului de cules de ciuperci coincide cu data votării.

Kaczynski a spus: „Avem această libertate. Putem merge la cules de ciuperci... Aceasta face parte din libertatea noastră și nu vom lăsa ca această libertate să ne fie furată.”

Analiștii politici au comparat retorica anti-UE a liderului polonez cu sloganurile „Reluați controlul” folosite de militanții pro-Brexit din Marea Britanie.

Kaczynski a dezvăluit, de asemenea, sentimentul anti-german pe care partidul său l-a folosit pentru a-și susține baza încă de la înființarea sa în 2001, împreună cu subiecte precum misoginia, homofobia, temerile de securitate și rasismul. El a spus că Germania ar trebui să fie forțată să plătească Poloniei 1,3 miliarde de euro drept reparații pentru crimele de război naziste din timpul celui de-al doilea război mondial. Germania a respins cererile.

Kaczynski a citat experiențele devastatoare de viață ale Poloniei sub conducerea nazistă și sovietică drept justificare pentru temerile și cerințele polonezilor.

El a spus la mitingul de la Chełm: „Știți cine are cea mai mare influență la Bruxelles? Exact – Germania. Și am fi forțați să trecem de la a trăi sub o cizmă dinspre est la o altă cizmă dinspre vest.”

Editor : M.I.