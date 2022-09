Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică este așteptat să prezinte astăzi raportul privind situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, în urma inspecției care a început săptămâna trecută. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a adus centrala în pragului unui dezastru nuclear, după ce și ultimul reactor aflat în funcțiune a fost debranșat.

Raport: Rusia a câștigat sume uriaşe din vânzarea de combustibili

ACTUALIZARE 08.48 Rusia a obţinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili în şase luni de război, profitând de preţurile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marţi, care îndeamnă la sancţiuni mai eficiente.

„Explozia preţurilor combustibililor fosili înseamnă că veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult peste cele din anii precedenţi, în ciuda reducerilor volumelor exportate”, subliniază raportul redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA), cu sediul în Finlanda, citat de AFP.

Preţurile gazelor au atins maxime istorice în Europa, în timp ce preţul petrolului a crescut semnificativ de la începutul războiului, chiar dacă în ultima vreme a scăzut, potrivit Agerpres.

„Estimăm că exporturile de combustibili fosili au contribuit cu 43 de miliarde de euro la bugetul federal rus, ajutând la finanţarea crimelor de război din Ucraina”, au calculat autorii raportului.

NY Times: Rusia cumpără milioane de obuze și rachete din Coreea de Nord

ACTUALIZARE 08.44 Ministerul rus al Apărării cumpără milioane de rachete și obuze de artilerie din Coreea de Nord, pentru a le folosi în războiul din Ucraina, potrivit unui raport declasificat al serviciilor de informații americane, citat de New York Times.

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a spus că demersul Rusiei demonstrează că „armata rusă continuă să sufere din cauza problemelor grave de aprovizionare în Ucraina, provocate de sancțiunile occidentale”.

Oficialii serviciilor de informații americane cred că rușii ar putea încerca să cumpere și alte echipamente militare nord-coreene, în viitor.

Dezvăluirea vine la câteva zile după ce Rusia a primit primele de drone din Iran. Potrivit unor oficiali americani, unele dintre acestea au probleme mecanice.

ONU va publica raportul asupra centralei nucleare Zaporojie

O misiune de experți a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) urmează să-și prezinte astăzi concluziile privind centrala nucleară de la Zaporojie.

Patru dintre cei șase membri ai misiunii ONU au plecat de la centrală, iar cei doi experți AIEA rămași acolo vor avea o misiune permanentă, relatează The Guardian.

„Directorul general al AIEA, Rafael Grossim va emite marți un raport despre situația siguranței, securității și protecției nucleare din Ucraina – inclusiv constatările misiunii la centrala de la Zaporojie – și va informa Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite despre misiunea la centrală”, arată un comunicat al AIEA.

Șeful administrativ al orașului Zaporojie, Oleksandr Staruh, a scris luni pe Telegram că așteaptă nu doar acest raport, ci și „decizii clare”.

„Centrala nucleară și zona din jurul ei trebuie demilitarizate cât mai curând posibil”, a scris Staruh.

Zelenski: Centrala Zaporojie a fost la un pas de o catastrofă nucleară

Președintele Ucrainei,Volodimir Zelenski, și-a exprimat speranța că concluziile misiunii de la Zaporojie „vor fi obiective”.

„Este a doua oară când, din cauza provocărilor Rusiei, centrala Zaporojie a fost la un pas de o catastrofă nucleară. Consider că este foarte elocvent faptul că Rusia face asta chiar acum, chiar înainte ca Agenția Internațională pentru Energie Atomică să-și publice constatările”, a spus el.

„Bombardarea teritoriului centralei nucleare Zaporojie arată că statului terorist (Rusia n.r.) nu îi pasă ce va spune AIEA, nu îi pasă ce va decide comunitatea internațională. Rusia este interesată doar să mențină cea mai rea situație posibilă, cât mai mult posibil”, a adăugat el.

Editor : M.B.