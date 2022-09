Putin spune că producția Gazprom nu scade, ci crește. „Europa nu poate renunța la gazul rusesc nici până în 2027”

Este foarte probabil ca Europa să nu poată renunța la gazul rusesc nici până în 2027, a declarat ministrul rus al Energiei Nikolai Shulginov într-un interviu pentru agenția rusă de presă TASS acordat la Forumul Economic de Est. De asemenea, Vladimir Putin a declarat că producția Gazprom nu este în scădere, ci se află în creștere.

„În acest scop, trebuie să fie încrezători (europenii - n.red.) că vor putea face acest lucru până în 2027. Situația cu prețurile spot demonstrează că acest lucru nu este atât de simplu. Europa nu se poate baza pe nimeni, cu excepția SUA, care își extinde producția de GNL", a declarat Shulginov.

Oficialul rus a adăugat faptul că „iarna viitoare va arăta cât de reală este credința lor în posibilitatea de a respinge gazul rusesc”.

„Acest lucru va duce, de fapt, la oprirea industriei, inclusiv a celei chimice și a celei care se bazează pe energia pe bază de gaz. Va fi o viață absolut nouă pentru europeni. Cred că, cel mai probabil, nu vor reuși să abandoneze gazul rusesc, pentru că acest lucru este prea nesustenabil pentru ei", a adăugat Nikolai Shulginov.

Producția Gazprom nu scade, ci crește, spune Putin

Aflat la o întâlnire dedicată dezvoltării sociale și economice din Kamceatka, Vladimir Putin a declarat că „producția Gazprom nu este în scădere, așa cum încearcă lumea să vă sperie acum, ci este în creștere”.

Liderul de la Kremlin a mai spus că înlocuirea gazelor cu păcură este exclusă într-o regiune precum Kamceatka, care are un potențial turistic ridicat.

„În anumite regiuni există probleme specifice, precum cea pe care o discutăm acum. Dar este totuși necesar să rezolvăm problemele ținând cont de participanțiile activității economice. Guvernul trebuie să ia deciziile respective care să răspundă intereselor regiunii și ale țara în ansamblu. Desigur, având în vedere interesele entităților economice, deciziile luate ar trebui să se bazeze pe interesele statului", a precizat Putin.

Tot luni, Gazprom a anunțat că a primit un avertisment oficial din partea autorităților de reglementare de la Moscova, potrivit căruia stația de comprimare Portovaya, care ar trebui să pompeze gazul spre Germania prin conducta Nord Steam 1, nu mai respectă cerințele de siguranță.

Rusia a obţinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili în şase luni de război, profitând de preţurile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marţi, care îndeamnă la sancţiuni mai eficiente.

„Explozia preţurilor combustibililor fosili înseamnă că veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult peste cele din anii precedenţi, în ciuda reducerilor volumelor exportate”, subliniază raportul redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA), cu sediul în Finlanda.

Preţurile gazelor au atins maxime istorice în Europa. Luni, preţul gazelor în Europa a urcat cu 30%, după ce Rusia a anunţat că livrările prin gazoductul Nord Stream rămân oprite pe termen nelimitat, sporind temerile privind perturbările şi raţionalizarea gazelor iarna aceasta în UE.

