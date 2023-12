Slovacia nu se mai opune aderării rapide a Ucrainei la UE. Zelenski trebuie să convingă Ungaria și Austria: „Am făcut absolut totul”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri la Oslo că ţara sa a îndeplinit toate cerinţele pentru ca UE să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina, dar a anticipat că summitul european care va aborda această chestiune nu va fi uşor, din cauza opoziţiei premierului ungar, Viktor Orban. Pe de altă parte, premierul Slovaciei s-a răzgândit și a declarat că nu se va opune deschiderii negocierilor, însă a adăugat că Ucraina este „absolut nepregătită”, transmite Agerpres.

„Este un fapt că Ungaria blochează. În ce ne priveşte, noi am fost foarte constructivi. Am făcut absolut totul, am urmat toate recomandările Comisiei Europene, toate recomandările partenerilor noştri”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună cu premierul norvegian, Jonas Gahr Store.

Preşedintele ucrainean consideră, de asemenea, că Viktor Orban „nu are niciun motiv” să blocheze lansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

„I-am cerut să-mi dea un motiv, nu trei, cinci sau zece, ci unul singur. Încă aştept un răspuns”, a continuat Zelenski, potrivit France Presse.

Austria și Ungaria se opun aderării rapide a Ucrainei la UE

Ungaria a acuzat în mod repetat Ucraina că încalcă drepturile minorităţii maghiare din regiunea Transcarpatia, mai ales în ce priveşte educaţia. O eurodeputată din partidul Fidesz al lui Orban, Kinga Gal, a declarat tot miercuri, potrivit agenţiei MTI, că Ucraina nu îndeplineşte criteriile pentru deschiderea negocierilor de aderare, întrucât nu a soluţionat chestiunea drepturilor minorităţilor şi „nici măcar nu îndeplineşte cele şapte condiţii stabilite de UE pentru începerea negocierilor”.

Kinga Gal a acuzat, de asemenea, Comisia Europeană că susţine deschiderea acestor negocieri printr-un dublu standard favorabil Ucrainei, luând o decizie sub presiune politică fără a lua în considerare implicaţiile unei viitoare aderări a acestei ţări la blocul comunitar.

De asemenea, cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a exprimat „categoric” împotriva unei „procedurii accelerate” ca Ucraina și Moldova să adere la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de cancelar în cadrul unei întâlniri cu deputații din comisia pentru relația cu Uniunea Europeană a parlamentului austriac.

Potrivit parlamentului, Nehammer le-a răspuns deputaților Petra Steger, Christian Hafenecker și Axel Kassegger că Austria nu va fi de acord cu negocierile privind aderarea Ucrainei în condițiile actuale. Nu ar trebui să existe un tratament preferențial pentru Ucraina, în special în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, care este, de asemenea, în prezent în negocieri de aderare.

El a mai subliniat că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a consultat înainte de a anunța perspectiva negocierilor de aderare pentru Ucraina. Separat, a spus Nehammer, pentru ca UE să fie aptă pentru extindere, trebuie efectuate reforme interne. Nehammer a spus că, în general, Austria continuă să urmeze linia UE atunci când vine vorba de solidaritate cu Ucraina, dar fără a încălca neutralitatea. El a spus că este vorba în primul rând de asistență financiară pentru a sprijini Ucraina ca stat în ansamblu.

Dar Ucraina are un singur plan, acela de a adera la UE, pentru că „este alegerea noastră, alegerea poporului nostru”, a mai spus preşedintele Zelenski, sosit într-o vizită neanunţată în Norvegia după cea a fost în SUA, pentru a obţine mai mult sprijin occidental în războiul cu Rusia.

Într-o scrisoare deschisă publicată în Financial Times, cinci lideri ai statelor nordice cu care Zelenski se întâlneşte la Oslo (Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda) au subliniat că „Ucraina nu se poate apăra în faţa Rusiei doar cu vorbe”.

„Războiul nu se câştigă fără arme”, amintesc cei cinci lideri, insistând că „nu este momentul de a slăbi” ajutorul pentru Ucraina.

Premierul slovac spune că Ucraina „absolut nepregătită” pentru începerea negocierilor de aderare la UE

De asemenea, Slovacia este pregătită să sprijine deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina la summitul UE din această săptămână, a declarat miercuri premierul Robert Fico. Fico a spus în fața unei comisii parlamentare că Slovacia este pregătită să accepte asistență financiară pentru Ucraina din partea UE sau din partea țărilor UE la nivel bilateral dacă nu există unanimitate din partea UE, dacă anumite cereri slovace sunt îndeplinite.

Pe de altă parte, premierul slovac a declarat că el consideră Ucraina „absolut nepregătită” pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

După o primă etapă în Argentina, unde a asistat la învestirea preşedintelui ultraliberal Javier Milei, preşedintele ucrainean s-a deplasat la Washington pentru a încerca să obţină noi fonduri, dar a plecat de acolo fără a reuşi să convingă Congresul divizat în această chestiune să aprobe un nou ajutor de 61,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmând doar că a primit semnale „pozitive”.

Ucraina aşteaptă şi din partea UE aprobarea unui ajutor financiar de 50 de miliarde de euro pentru următorii patru ani, plus începerea negocierilor de aderare la UE, teme aflate pe agenda summitului european de joi şi vineri, dar premierul ungar, Viktor Orban, a ameninţat că în ambele chestiuni ar putea bloca prin veto o decizie favorabilă Ucrainei.

„Ucraina este cunoscută drept una dintre cele mai corupte ţări din lume. Este o glumă! Nu putem lua decizia de a începe un proces de negocieri de aderare”, a afirmat Orban într-un interviu publicat vineri de săptămânalul francez Le Point. Premierul ungar a mai estimat că, dacă Ucraina aderă la UE, atunci Franţa, de exemplu, va trebui să plătească în fiecare an „peste 3,5 miliarde de euro în plus la bugetul comun al Uniunii”.

Summitul UE din 14-15 decembrie ar urma să decidă dacă încep sau nu negocierile de aderare cu Ucraina. Orban a declarat în mod repetat că se opune începerii discuţiilor acum. Orice decizie de a continua trebuie să fie luată în unanimitate.

