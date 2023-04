Fostul vicepreședinte al Protecției Copilului dă în judecată ministerul condus de Firea. El spune că a fost demis fără motiv

Vișinel Bălan, fostul vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), a anunțat că va da în judecată Guvernul, prin Ministerul Familiei, susținând că nu i s-a prezentat un motiv pentru care a fost eliberat din funcție, luna trecută.

"Am luat o decizie importantă pentru mine și, mai ales, pentru copiii abandonați din România. Am decis să înaintez o cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, ca urmare a refuzului lor de a-mi pune la dispoziție adresa prin care am fost eliberat din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție", a scris acesta pe Facebook.

"Cred că este esențial să am la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-mi apăra reputația și pentru a demonstra că decizia de a fi eliberat din funcție a fost una injustă și nejustificată. În acest sens, am solicitat respectuos Curții de Apel București să suspende Decizia Prim-ministrului nr. 69 din 27 martie 2023, până în momentul în care voi avea acces la adresa nr. 3602/22.03.2023", a adăugat Vișinel Bălan.

"Nu voi ceda presiunilor și voi continua să lupt pentru ceea ce cred că este corect", a mai spus el.

Vișinel Bălan, care a fost beneficiar al sistemului de protecție a copilului de la Bacău, s-a remarcat ca activist pentru drepturile copiilor instituționalizați.

După numirea sa ca vicepreședinte al ANPDCA, acesta a criticat în mai multe rânduri activitatea instituțiilor care se ocupă de copiii abandonați.

În ziua în care a fost demis, Vișinel Bălan a acuzat că eliberarea sa din funcție are legătură cu luările de poziție în care spunea că mulți copii aflați în grija statului și-au luat viața.

"Pentru că s-au sinucis 21 de copii abandonați în ultimii ani, și pentru că am recționat ferm la actualul leadership, au luat această decizie", a spus atunci Vișinel Bălan.

Editor : D.R.