Înscrierile pentru „Casa Verde Fotovoltaice” încep pe 19 mai. Tanczos Barna: „Avem un buget fără precedent”

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunţat că, din data de 19 mai, încep înscrierile pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, iar acestea vor fi făcute treptat pentru fiecare regiune în parte, menţionând că bugetul alocat este de două miliarde de lei, putând asigura finanţarea pentru 75.000 de gospodării.

Ministrul Mediului a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că acest program este digitalizat complet.



“Sper ca cetăţenii să vadă într-adevăr un program care înseamnă foarte puţine documente, digitalizat complet. Nu se trimit hârtii, nu se trimit dosare la Bucureşti, totul se încarcă online, într-o platformă administrată de Administraţia Fondului pentru Mediu. Prin această simplificare şi digitalizare reducem birocraţia, fără doar şi poate. Ne aflăm deja în perioada de implementare a programului pentru că pe 2 mai a început înscrierea companiilor care vor instala panourile fotovoltaice, acele companii, care în prealabil trebuie să obţină documentele şi certificatele de la ANRE. În momentul de faţă sunt peste 250 de companii deja înscrise în program şi mai sunt câteva sute care aşteaptă la ANRE emiterea documentelor. Interesul din partea companiilor este unul uriaş. Acest lucru este un lucru bun, pozitiv pentru că cetăţenii vor avea posibilitatea să aleagă dintre mai multe companii, mai multe oferte, oferte care după aceea se transformă în contracte semnate cu beneficiarii. Interesul nostru este să punem la dispoziţia cetăţenilor, beneficiarilor cât mai multe opţiuni posibile şi să aleagă cea mai bună variantă din punct de vedere financiar şi tehnic”, a precizat ministrul Mediului, citat de news.ro.



Înscrierile în acest program încep pe 19 mai.



“Pe data de 19 mai începe pentru prima euroregiune acest program. Am spus de mai multe ori avem un buget fără precedent, un buget de 2 miliarde de lei pentru acest program, un buget care ne permite în primă fază alocarea a cel puţin 75.000 de finanţări pentru 75.000 de gospodării, după care, anul acesta, pentru prima dată, asigurăm finanţare pentru asociaţiile, ONG-urile, asociaţiile şi fundaţiile care prestează servicii sociale. De asemenea, parohiile vor putea aplica pentru câte un sistem fotovoltaic. Până acum, nici parohiile nu erau incluse în nicio formă de finanţare. Am decis să deschidem aplicaţia pentru euroregiuni pentru a reduce presiunea pe sistemul informatic. Am alocat trei zile lucrătoare pentru fiecare euroregiune. În zilele nelucrătoare, platforma va fi închisă. Dacă în prima zi nu se termină fondurile, urmează încărcarea cererilor documentelor în platformă în următoarea zi lucrătoare. Am aşezat regiunile de dezvoltare în ordine alfabetică. Vom începe cu Bucureşti-Ilfov, iar bugetul este alocat pe fiecare euroregiune, proporţional cu numărul de case unifamiliale intabulate în euroregiunea respectivă din totalul de 3 milioane de astfel de imobile intabulate în România”, a declarat Tanczos Barna.



El a precizat că faţă de anii trecuţi nu mai este nevoie de liste preliminare din partea instalatorilor.



“Foarte importantă o altă modificare faţă de anii trecuţi. Nu este nevoie de liste preliminare din partea instalatorilor. Am auzit că în continuare există companii care fac liste. Există în continuare potenţiali beneficiari care se înscriu la companii pe anumite liste. Nu este nevoie de asemenea liste pentru a participa în program. (…) În momentul în care persoana fizică introduce datele şi primeşte confirmarea din partea sistemului că da, aplicaţia a fost încărcată şi este finanţabil, după aceea are posibilitatea să aleagă instalatorul. Într-adevăr, în anii trecuţi, instalatorii făceau listele, le încărcau în sistem, de fapt, duceau dosarele la Bucureşti, stabileau ordinea pe listă în funcţie de criteriile personale, nu ştiu pe ce criterii făceau aceste companii ordinea, cine este primul, cine este ultimul, cine intră, cine nu intră. Am eliminat această posibilitate. A fost o soluţie incorectă pentru cetăţeni, am eliminat-o”, a adăugat ministrul Mediului.



Fiecare persoană poate încărca documentele cerute în platforma electronică din momentul deschiderii aplicaţiei.



“Fiecare potenţial beneficiar are posibilitatea să încarce cele patru documente în platforma electronică imediat în momentul, în secunda deschiderii aplicaţiei, după care, în cazul în care aplicaţia a trecut de acest filtru şi este printre cele finanţabile poate să aleagă între 5-10-20 de oferte care vin din partea companiilor care în regiunea respectivă, judeţul respectiv, în oraşul, în satul respectiv instalează astfel de sisteme fotovoltaice. Este puţin probabil ca o companie care face o listă de 500-1000 de potenţiali beneficiari să fie capabilă să încarce în aceeaşi secundă, în momentul deschiderii casei, toate cele 500 de aplicaţii concomitent, motiv pentru care le recomand potenţialilor beneficiari să exploateze la maxim această reducere la nivel de birocraţie, să folosească aplicaţia pentru că este foarte simplă”, a mai afirmat ministrul Mediului.



De asemenea, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Laurenţiu-Adrian Neculaescu, a anunţat că până pe 12 mai companiile se pot înscrie pentru a participa în acest program.



“Avem perioada 2 – 12 mai în care sunt companiile care doresc să participe în cadrul programului. Participarea în cadrul programului va fi condiţionată şi de punerea la dispoziţie a AFM-ului a unei garanţii de participare la program care va fi în cuantum de 200.000 de lei din partea fiecărui instalator şi după ce vor constitui aceste garanţii vor fi declaraţi ca şi firme agreate să poată să participe în cadrul programului şi să instaleze aceste sisteme”, a declarat preşedintele AFM.



El a explicat şi care sunt paşii ce trebuie urmaţi de fiecare cetăţean pentru înscrierea în program.



“Din data de 19 mai cetăţenii vor putea să se înscrie personal în platformă. Trebuie să se înscrie doar cu o adresă de e-mail. În cazul în care mai au conturi la AFM pentru alte programe aplicaţia va recunoaşte contul respectiv după adresa de e-mail şi va primi după validare un e-mail în care i se spune că a fost încărcată solicitarea şi are un număr unic de înregistrare. Dacă nu are cont creat îşi introduce adresa de e-mail, aplicaţi va recunoaşte că nu are un cont şi va primi pe adresa de e-mail validarea dosarului înscris şi parola pentru contul nou creat. (…) La înscriere au nevoie de cartea de identitate care trebuie să fie valabilă, au nevoie de extrasul de carte funciară şi de documentele care atestă că nu au datorii la taxe şi impozite locale şi la bugetul de stat. (…) După ce se termină perioada de înscriere a persoanelor fizice au la dispoziţie 90 de zile în care vom publica lista cu toate firmele validate de către AFM pentru a participa în cadrul acestui program şi în aceste 90 de zile cetăţenii îşi pot alege oricare din acele companii”, a mai transmis preşedintele AFM.

