David Maxim este fost militar în Armata Israelului și a luptat în Gaza și în Liban mai bine de 20 de ani. Într-un interviu acordat Digi24, el a povestit cu lacrimi în ochi tot ceea ce se întâmplă acum în Israel și cum tinerii care sunt trimiși să lupte speră ca acesta să fie ultimul război pentru poporul israelian. Totodată, el a mai declarat că intrarea Israelului în Fâșia Gaza este iminentă.

„Nu mai vreau clădiri în care se construiesc camere de securitate de sus până jos ca să stea blocul în picioare, nu mai vreau adăposturi, nu mai vreau să știu că în zona unde mă aflu acum am 15 secunde să intru în cel mai apropiat adăpost. Nu asta vrem. Și cu toate astea, asta s-a întâmplat. În cursul vieții mele s-au întâmplat multe. Noi am crezut că o să fim ultimii. Noi am vrut să fim ultimii și n-am reușit și e o durere. Copiii prietenilor mei se înrolează și îmi trimit poze. Al meu e infirmier cum am fost eu, al meu e parașutist cum am fost și pe urmă după ce zâmbim ;i ne uitam la poze ne întrebăm....da....dar iarăși? Încă? O să se ducă să lupte pentru ca ei să fie ultimii care mai luptă. Așa am crezut și noi, că noi suntem ultimii care mai luptăm. Așa a crezut și bunicul meu, că a fost ultimul care luptă”, spune David Maxim, fost militar în Armata israeliană.

David Maxim a luptat în Gaza și în Liban mai bine de 20 de ani. A fost parașutist. Este una dintre unitățile de elită și spune că după atâția ani de război, singura soluție este intrarea armatei israeliene în Fâșia Gaza.

„A rămas foarte puțin timp până se intră. E inevitabil. Niciun guvern și nicio autoritate nu ar putea să întârzie, împiedice sau să anuleze intrarea. Soluția vine de aici. Curățenia asta a fiarelor. Riscul ca așa ceva să se mai întâmple sau să încerce iarăși....de data asta a fost Israelul. Urmează Orientul Mijlociu, urmează Europa, suntem aproape”, mai spune David Maxim.

Intrarea în Fâșia Gaza o să vină însă la pachet cu o listă lungă de probleme pentru militarii israelieni.

„Gaza nu are străzi. Cele mai largi străzi sunt chestii de genul asta. Noi cu echipamentul de luptă nu aveam loc să trecem prin ele cu fața. Trebuia să trecem pe o parte, să ne strecurăm. Între doi pereți a două case nu aveam loc să trecem. Ei aruncau de sus frigidere sau borduri. Orice poate să fie sfârșitul tău. Am văzut măgar mort minat. Nu văd cum pot să măture Gaza dintr-un capăt în altul, pentru că trebuie luată casă cu casă, cameră cu cameră, fiecare subsol, fiecare acoperiș, fiecare coș de gunoi. Nu poți să lași în spate nimic din ce nu ai verificat. De asta o să dureze mult și o să fie foarte greu. M-aș bucura să termine în două săptămâni. Nu cred că o sa termine în mai puțin de 1-2 luni. Sper să se termine în 4 luni. Pe un teren construit, fiecare cameră e o altă problemă”, a declarat David Maxim pentru Digi24.

O altă problemă este faptul că Hamas are mulți ostatici, pe care îi va folosi, cel mai probabil, drept scuturi umane.

„Clar ținta lor au fost civilii. Dacă te duci spre un kibbutz, în ziua de sâmbătă dimineață ce crezi că o să găsești acolo? E un sătuc. Clar nu e apărat. Și dacă e apărat, e apărat de o mână de oameni. I-au subestimat, ce-i drept. Mâna aia de oameni au știut să salveze mult mai mult. S-au dus spre kibbutz, spre așezări mici, s-au dus spre tinerii ăia care erau într-un festival. Ce te aștepți? Acolo nu e armata. Acolo n-ai atacat pe nimeni care poate să îți răspundă. Josnic”, mai spune fostul militar în Armata israeliană.

Israelul a pregătit peste 300.000 de soldați pentru intrarea în Fâșia Gaza.

