Ministrul Mediului a anunțat că va verifica plângerile turiștilor legate de gropile din mare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că a fost luată decizia de a se face înnisipări şi în timpul verii, cu riscul de a tulbura activitatea turistică, atât pe motiv că acele plaje erau puternic afectate de eroziunea costieră, dar şi pentru că sunt ridicate costurile cu închirierea echipamentelor. El a afirmat că, dacă au apărut gropi în mare în urma acestor lucrări, ele nu sunt conforme cu proiectul, astfel că va merge să verifice acest lucru împreună cu o echipă de specialişti.

Mircea Fechet a participat, joi, la Neptun, la o întâlnire cu reprezentanţii industriei de turism din zona de sud a litoralului.



El a explicat de ce lucrările de înnisipare au avut loc şi în timpul sezonul estival, lucru care nu s-a mai întâmplat până în acest an.



”Ştiu că a existat un disconfort în timpul sezonului cald anul acesta pentru că decizia ANAR-ului a fost aceea de a înnisipa şi în timpul verii, lucru care nu se întâmplă de obicei, însă a fost o decizie luată ca urmare a unei realităţi, respectiv a faptului că plajele înnisipate erau profund afectate de fenomenul de eroziune costieră şi s-a luat decizia, cu riscul de a tulbura activitatea turistică, cu riscul de a genera un anumit disconfort în şantierele respective, totuşi să avem cât mai repede o plajă, cu atât mai mult cu cât costurile legate de toate echipamentele necesare procesului de înnisipare se ridică la sute de mii de euro în fiecare zi”, a afirmat ministrul Mediului, citat de News.ro.



El a fost întrebat ce se întâmplă cu gropile din Marea Neagră care ar fi apărut tocmai în urma acestui proces de înnisipare.



”I-am chemat pe colegii de la Apele Române care au venit cu planşele în mână şi mi-au prezentat care este profilul plajei, atât cel de pe uscat, cum s-ar spune, dar şi cel care se află sub nivelul mării. Şi profilul acelei plaje trebuie să fie unul care să aibă o anumită liniaritate, cu alte cuvinte dacă există astfel de gropi, cum au fost ele numite în mass-media, ele nu sunt în conformitate cu proiectul tehnic în baza căruia acele lucrări sunt recepţionate. Nu întâmplător, astăzi o să am şi o întâlnire cu reprezentanţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare GeoEcoMar, alături de care voi merge cu barca în largul Mării Negre pentru a face determinări şi pentru a mă asigura personal că profilul proiectului este respectat”, a răspuns ministrul Mediului.



Mircea Fechet a adăugat că, în cazul în care sunt descoperite asemenea situaţii, acestea trebuie remediate pe cheltuiala constructorului.

