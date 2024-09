O nouă sesiune a Programului Casa Verde Fotovoltaice, lansată pe 27 septembrie. Care sunt condițiile și documentele necesare

O nouă sesiune de finanțare pentru înscrierea persoanelor fizice în Programul Casa Verde Fotovoltaice va fi lansată de vineri, 27 septembrie, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Și unităţile de cult se vor putea înscrie în program pe data de 09 octombrie sau până la epuizarea bugetului, mai spune AFM.

Noua sesiune de finanțare „din cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începe din data de 27 septembrie a.c., ora 10:00 şi se încheie pe 8 octombrie, câte o zi pentru fiecare regiune sau până la epuizarea bugetului aferent fiecărei regiuni, prin intermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie pe siteul www.afm.ro. Totodată, unităţile de cult se vor putea înscrie în program în data de 09 octombrie, ora 10.00 sau până la epuizarea bugetului”, mai arată comunicatul de presă al AFM.

În acest an, Administrația Fondului pentru Mediu lansează sesiunea de înscriere cu un buget record de aproximativ 2 miliarde de lei.

„Scopul nostru este să facilităm accesul unui număr cât mai mare de beneficiari la finanțarea oferită prin acest program. Ne dorim să asigurăm resursele necesare pentru a sprijini implementarea sistemelor de panouri fotovoltaice în alte aproximativ 67.000 de gospodării, astfel că, după această sesiune vom putea discuta despre aproximativ 200.000 de gospodării care își vor reduce costul facturii la energie electrică și care vor utiliza energie verde”, a declarat Laurențiu-Adrian Neculaescu, președintele AFM, potrivit sursei citate.

Noutățile din această sesiune a Programului

O noutate a acestei sesiune a Programului Casa Verde Fotovoltaice este legată de finanțarea instalațiilor pentru stocarea energiei electrice produse de panourile fotovoltaice, o măsură esențială pentru maximizarea eficienței și independenței energetice a gospodăriilor, a mai spus președintele AFM.

„Totodată, am crescut considerabil subvenția, de la 20.000 lei la 30.000 lei, oferind astfel un sprijin financiar mai mare pentru cei care doresc să investească în energia verde. Pentru a simplifica procesul de înscriere am adus îmbunătățiri semnificative aplicației informatice dedicate programului. Astfel, conturile utilizatorilor pot fi create înainte de deschiderea oficială a sesiunii de înscriere, permițându-le astfel beneficiarilor să se familiarizeze cu aplicația și să fie pregătiți în avans. În ziua dedicată înscrierii va fi necesară doar încărcarea documentelor solicitate, eliminând astfel stresul și aglomerația. Ne dorim să asigurăm un proces de înscriere cât mai eficient, astfel că am decis ca fiecare regiune să aibă o zi destinată înscrierii și nu trei zile cum a fost anul trecut, având în vedere faptul că banii alocați s-au epuizat de fiecare dată într-un timp record. Această măsură va reduce semnificativ riscul de supraîncărcare a platformei și va oferi fiecărui solicitant șanse egale de a beneficia de finanțare”, a mai spus Neculaescu.

Cum se poate face înscrierea

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite şi încărcarea documentelor necesare. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicaţie.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicaţie sunt:

actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat de la ANAF;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului

local;

local; extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie;

copia cărții funciare colective, dacă este cazul.

Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, pentru un singur imobil.

Pentru solicitantul persoană fizică este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicaţie sunt:

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat de la ANAF;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului

local;

local; extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie

Solicitantul unitate de cult se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil. Aplicaţia informatică nu permite modificarea/înlocuirea/eliminarea documentelor încărcate de către solicitant.

Toate informaţiile necesare participării în Program sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare – Sisteme fotovoltaice.

