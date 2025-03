În aprilie, pe Film Now, ține pasul cu eroi legendari și destine pe muchie de cuțit

La Film Now, luna aceasta este dedicată poveștilor care te pun pe jar, stârnesc imaginația și îți rezervă surprize după fiecare secvență. Când personajele fac alegeri dificile, iar parcursul lor ia o turnură neașteptată, întrebarea este una singură: ai curajul să te lași prins în vârtejul acțiunii și să simți fiorii până în ultima secundă?

Duminică, 6 aprilie, de la ora 20:00, pe Film Now, pășește în lumea supranaturală din Alita: Îngerul războinic/ALITA: BATTLE ANGEL (2019), un film despre redescoperirea sinelui, puterea de sacrificiu și eroismul de a-ți înfrunta soarta. Creată de vizionarul James Cameron (cunoscut pentru seria "Avatar", "Terminator" 1 și 2, "Aliens", "Titanic") și regizată de Robert Rodriguez, pelicula ne introduce în Iron City, un oraș decăzut dintr-un viitor postapocaliptic, unde tehnologia redefinește umanitatea. În mijlocul acestui univers sumbru, medicul cibernetic, Dr. Ido (Christoph Waltz) găsește într-o grămadă de deșeuri un corp de cyborg abandonat. Dar ceea ce pare a fi doar o relicvă mecanică se dovedește ceva mult mai complex: sufletul și mintea unei tinere misterioase care, odată trezită la viață, încearcă să își recompună trecutul și să afle cât mai multe despre adevărata sa identitate. Dar atunci când Alita devine ținta forțelor corupte care o vânează, realizează că deține abilități de luptă excepționale și că este unica speranță și salvare a celor care nu se pot apăra.

Pe Film Now, duminică, 13 aprilie, de la ora 20:00, Bodyguardul: Misiune în junglă/ FREELANCE (2023) promite un cocktail exploziv de umor și evenimente imprevizibile. John Cena joacă rolul lui Mason Pettits, un fost agent al trupelor speciale, blocat într-o slujbă de birou plictisitoare. Când acceptă sarcina aparent banală – să asigure securitatea unei jurnaliste (Alison Brie) în timpul unui interviu cu un dictator controversat – lucrurile iau o întorsătură haotică. Exact în toiul discuției, o lovitură de stat militară îi transformă în fugari, iar jungla este singurul lor refugiu. Între schimburi de focuri, întâmplări riscante și un grup complet nepregătit pentru supraviețuirea în sălbăticie, însoțește-i pe protagoniști într-o aventură cum rar întâlnești: cu râsete și fără momente de respiro.

Duminică, 20 aprilie, de la ora 20:00, Film Now te invită într-o călătorie plină de suspans, amuzament și magie cu Dungeons & Dragons: Frăția hoților/DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES (2023). Inspirată de celebrul joc de societate, producția te poartă pe tărâmul Forgotten Realms, unde carismaticul Edgin Darvis, un strateg iscusit și neînfricata războinică Holga Kilgore adună o echipă neobișnuită pentru a fura un vestigiu străvechi. Însă, când planul le scapă de sub control și ajung să se confrunte cu pericole neprevăzute, aceștia trebuie să se bazeze pe istețime, determinare și, uneori, pe un dram de noroc pentru a ieși din impas. Lungmetrajul a fost apreciat de critici și de public pentru interpretare, regie, fir narativ și efecte vizuale spectaculoase. Iar cu Chris Pine, Michelle Rodriguez și Hugh Grant în distribuție, distracția este garantată de la început și până la final!

Luni, 21 aprilie, de la 22:05, Film Now aduce, în premieră, pe micile ecrane cel de-al treilea titlu din seria închinată femeilor emblematice ale secolului XX. După Jackie (2016) și Spencer (2021), regizorul chilian Pablo Larraín conturează destinul unei voci inconfundabile: Maria Callas. Maria (2024) este o cronică profundă și emoționantă care dezvăluie ultimele zile ale sopranei retrase la Paris, departe de strălucirea reflectoarelor. Angelina Jolie oferă o prestație memorabilă și surprinde dualitatea unei artiste cu o tehnică vocală desăvârșită, dar cu o existență marcată de singurătate și melancolie. Semnat de Steven Knight (Peaky Blinders) și susținut de o pleiadă de actori de prim rang, printre care îi regăsim pe Pierfrancesco Favino și Valeria Golino, acest portret cinematografic tulburător explorează prețul faimei, setea de iubire și sacrificiul făcut în numele artei.

Duminică, 27 aprilie, de la ora 20:00, Film Now te provoacă să intri în culisele unui jaf de proporții! În Frăția hoților 2: Pantera/ Den of Thieves: Pantera (2025), Gerard Butler revine în pielea durului Big Nick, de această dată pe urmele lui Donnie (O’Shea Jackson Jr.) în inima Europei. În timp ce fostul său rival s-a infiltrat adânc în lumea hoților de diamante, intervenția temutei mafii Pantera transformă misiunea într-un joc letal. Răsturnările de situație și un pariu pe viață și pe moarte fac din continuarea thrillerului de succes din 2018 o experiență palpitantă până la ultimul cadru. Adrenalină pură, într-o nouă premieră TV, doar pe Film Now!

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

