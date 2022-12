Primăria Brașov, amendată de polițiști cu 3.045 de lei pentru carambolul cu 17 autoturisme

La o zi de la carambolul care a dus la avarierea a 17 mașini, printre care și o Ambulanță, polițiștii au amendat Primăria Brașov cu 3.045 de lei. "Administratorul drumului public a fost sancționat contravențional pentru neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile", se arată în comunicatul IPJ Brașov. Din cauza poleiului format pe podul de la Dârste, șoferii au pierdut controlul volanului și s-au tamponat în lanț.

"Ca urmare a evenimentului rutier produs pe podul din zona Dârste, în dimineața zilei de 04 decembrie 2022, în care mai multe autovehicule s-au tamponat, rezultând avarierea acestora, în conformitate cu prevederile OUG nr 195/2002, administratorul drumului public a fost sancționat contravențional pentru neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile" , au transmis luni reprezentanții IPJ Brașov.

Duminică dimineața, mai multe mașini au fost implicate într-un carambol la ieșirea din Brașov. Nimeni nu a fost rănit, însă mașinile au fost avariate. Circulația a fost restricționată în zonă, iar mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului. Cauza accidentului: poleiul de pe carosabil.

Într-o intervenție la Digi24, pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat ce trebuie să știe șoferii când pleacă la drum pe astfel de condiții meteo.

„Când intru pe pod, știu că s-ar putea să fie polei. Asta înseamnă că reduc viteza, că sunt mai atent, eventual testez puțin aderența. Pun piciorul pe frână când nu am pe cineva chiar în coasta mea sau foarte aproape și îmi verific aderența, pentru că pedala de frână îmi transmite dacă am sau nu aderență. Dacă pedala de frână tremură puțin când apăs pe frână, înseamnă că una sau mai multe roți au fost la limita blocării. Asta înseamnă că eu, șoferul instruit, știu că acolo am aderență mică, reduc viteza foarte mult, măresc distanța față de mașina din fața mea. Asta înseamnă că mă gândesc la ce fac”, a declarat Titi Aur.





