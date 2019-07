Răzvan Cuc a ieşit din spital cu mâna în ghips. "Miercuri sunt pe şantier"

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că în urma accidentului de dimineaţă și-a fracturat mâna și că va trebui să poarte ghips în următoarele trei luni. El a precizat că-și va continua activitatea guvernamentală și că miercuri va merge în inspecție pe șantier.

"Mi-au pus diagnostic, a fost practic o factură la mână, mi-au pus medicii și toată echipa medicală de la spitalul Floreasca (...) mi-au sugerat să îmi pun acest ghips cu care voi sta 3 luni, dar asta nu mă împiedică să mă duc în următoarele zile pe șantier, adică miercuri să mă duc pe șantier în inspecție și să văd ce se va întâmpla pe șantier, pentru că activitatea trebuie să o continui, a fost un eveniment nefericit, am discutat și cu celălalt șofer practic care a acroșat mașina când mă deplasam spre întâlnirea la care trebuia să fiu dimineață la ora 10:00, este în regulă, nimeni nu a pățit nimic, toată lumea este în regulă și șoferul meu și celălalt șofer sunt din punct de vedere fizic sănătoși", a declarat Răzvan Cuc, în fața Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde a mers pentru investigații.

Ministrul spune că șoferul său nu a mai avut astfel de accidente în trecut și că purta centura de siguranță în momentul impactului.

"Doctorii m-au rugat să mai stau până undeva la ora 17:00-18:00 la spital, au mai făcut mai multe investigații și un computer tomograf la spate, am avut și câteva dureri la spate și rămâne să vedem acum care va fi practic, ce se va întâmpla la final și care va fi rezultatul computerului tomograf. Da, purtam centura de siguranță. În față în dreapta, eu m-am urcat în mașină trebuia să ajung la o întâlnire, nu mă grăbeam, v-am spus, deci eu pe șoferul meu, pe Eugen îl cunosc de 8 ani de zile, nu a avut niciodată nici un accident, nu s-a întâmplat, este un șofer care conduce cu foarte multă grijă, eu în momentul în care s-a produs impactul citeam, mă uitam pe niște documente, citeam și m-am trezit practic când s-a produs lovitura, am pus evident mâna cum era normal să mă protejez, deși aveam centura care a atenuat foarte mult impactul, dar se pare că am o fractură la mână", a completat Răzvan Cuc.

Cum s-a produs accidentul. Precizările Poliţiei

Accidentul a avut loc la intersecția dintre Str. Alexandru Ioan Cuza și Str. Iacob Negruzzi. Au fost implicate șase mașini, dintre care patru erau staționate.

În urma accidentului a rezultat o victimă, bărbat în vârstă de 36 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, potrivit polițiștilor. Este vorba despre Răzvan Cuc. Acesta a mers la Spitalul Floreasca, pentru că acuzat dureri la spate şi la mâna stângă.

Ambii șoferi au fost testați pentru alcoolemie, rezultatul fiind 0.

Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Din primele informații, mașina în care se afla ministrul, un VW Touareg, ar fi făcut o depășire neregulamentară și a intrat într-un alt automobil. Ministrul nu se afla la volan.