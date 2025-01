Record național la repetarea examenului pentru permis: Un candidat a dat probele de peste 60 de ori până a reușit să treacă

Dorința de a obține permisul de conducere a fost spulberată de examene în ultimul an. Jumătate dintre cursanții școlilor de șoferi din România au picat probele practice și teoretice. Au existat, însă și unii mai ambițioși, un candidat a susținut examenul de peste 60 de ori până anul trecut când a reușit, în final, să ia permisul.

Ziua și candidatul picat la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Proba teoretică a examenului de permis se dovedește de netrecut pentru mulți aspiranți la titlul de șofer. Legislația dă mari bătăi de cap.

Este situația în care au fost aproape jumătate dintre cei peste 52.000 de candidați care au dat proba teoretică anul trecut. Nici proba practică nu s-a dovedit mai accesibilă. Din cei 49.000 de cursanți, mai puțin de jumătate au reușit.

Candidat traseu: Dau examenul pentru școala de șoferi, traseul, a doua oară de data asta. La prima probă, chiar aici în parcare, a trebuit să ies pe o ieșire și, cumva, nu o văzusem, am luat virajul mai din scurt și eram mai aproape de bordură și chiar dacă am ieșit bine pe șosea și nu am lovit mașina, polițistul m-a picat pentru că a zis că eram aproape să o lovesc și asta a fost.

Reporter: Este prima dată când susții proba practică?

Candidat traseu: Nu, este a treia oară! Prima dată, tot după ce am ieșit aici, domnul polițist m-a rugat să fac stânga pe bulevardul principal și a considerat că nu am avut destul timp să mă încadrez pe bandă și că nu am acordat prioritate de trecere mașinii care era destul de în spate, trâgându-mi de volan, și atunci m-a picat. A doua oară indicațiile au fost date destul de din scurt și în momentul în care ne-am întors la zona de plecare nu am oprit în spatele unui tir pe care dumnealui îl văzuse în parc.



Marius Teodorescu, instructor auto: Ajungând acum la partea de practică, e, și aici sunt de vină școlile și, evident, și instructorii. Nu o spunem acum că dacă întrebi un cursant, în 90% din cazuri nu o să fie niciodată de vină cursantul, o să fie de vină examinatorul că era întors pe dos, ori drumul că avea gropi, ori mașina că nu ține bine ambreiajul ori nu știu ce mamaie care a trecut strada și s-a grăbit și a trecut în fugă. Vorbim de cazuri reale, vă spun că, și fac o paranteză, acesta e și motivul pentru care suntem primii în Europa la accidente cu victime, școala de instructori, partea practică, o pot face și o groază de alți instructori care ei habar n-au să conducă, habar n-au de ce înseamnă pedagogie, nu știu să predea unui cursant dar fac această meserie.

Recordul național la repetarea examenului pentru permis...

Isabella Neagu - jurnalist Digi24: Cel mai ambițios candidat a dat de permis de peste 60 de ori, prima dată în anul 2017 și a reușit, în final, să îl obțină anul trecut, după 7 ani de examene.

Astfel de date vin din toată țara.

Loredana Pisică, purtător de cuvânt Direcția Generală de Permise: În anul 2024 au fost susținute aproximativ 705.000 de examinări privind proba teoretică, 46% dintre candidați reușind să promoveze această probă. De asemenea, au fost susținute aproximativ 581.000 de examinări privind proba practică, aproximativ 50% dintre candidați reușind să promoveze proba și să obțină permisul de conducere de la prima examinare.

Nu de puține ori cei nepregătiți au încercat să fraudeze examenele. Polițiștii au prins inclusiv analfabeți care nu reușeau să citească nici măcar pe litere întrebările probei teoretice.

Editor : A.P.