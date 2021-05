Cu limuzina pe ulițele satului. Un pensionar din Maramureș face senzație cu o mașină care a aparținut Parlamentului Marii Britanii

Un pensionar din Remeți, județul Maramureș este pasionat de mașinile de epocă. În colecția sa se află și o limuzină care a aparținut Parlamentului Marii Britanii.

Vasile Șofineț a făcut școala de mecanici, dar a profesat doar în tinerețe. În cea mai mare parte a vieții fost angajat pe post de casier la poștă. Însă mașinile au rămas marea sa pasiune. După ce a ieșit la pensie, a început să colecționeze modele de epocă. Cel mai mult se mândrește cu limuzina Daimler.

Vasile Șofineț - colecționar de mașini: Asta a fost făcută o serie pentru Parlamentul britanic. Printul Charles, când s-a căsătorit, avea 5 de astea.

Colecționarul a găsit mașina în Anglia, în urma cu trei ani, si după ce a adus-o in România, a restaurat-o singur. A cheltuit până acum peste 10.000 de euro, dar efortul a meritat din plin, spune posesorul limuzinei.

Vasile Șofineț - colecționar: O trimis-o pe trailer, nu pe roți, că nu a fost sigur că va ajunge sau nu în Remeți și m-am apucat de ea și am lucrat cam un an de zile la ea până am făcut-o.

Mașina face senzație pe străzile din comuna Remeți.

Localnic: Eu nu am văzut niciodată masini de astea pe aici.

Localnic: De epocă? De epocă nu este niciuna, numai aceea.

Vasile Șofineț: Care știe, care cunoaște ce înseamnă o mașină istorică, apreciază. Dar sunt și oameni d-ăștia care zic: ce fel de vechituri aduce și ăsta?

Cea mai mare susținătoare a lui Vasile Șofineț este soția sa, Maria. Aceasta îl ajută chiar și cu bani din pensia ei atunci când piesele sunt prea costisitoare. Însă nu prea îndrăznește să se urce la volanul mașinilor din colecția soțului.

Maria Șofineț: Le-am încercat, dar știți cum e. El cam ține la ele și zice că decât să le stric sau ceva și întreținere, și cheltuiala, și reparații.

