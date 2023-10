BBC: Extratereștrii ar putea ști deja de existența oamenilor

În afară de câteva planete care ar putea susține viața și câte un semnal misterios detectat din când în când, astronomii nu au găsit până acum nicio dovadă clară despre existența extratereștrilor. Dar ce s-ar întâmpla dacă ei totuși există și se uită spre noi în încercarea de a ne găsi? Și-ar putea ei da seama dacă există viață pe Pământ?

Aceasta este o întrebare cu care oamenii de știință s-au confruntat în ultimii ani în timp ce noi continuăm să transmitem semnale ale prezenței noastre înspre colțurile îndepărtate ale galaxiei, scrie BBC.

„Ține oglinda spre tine în spațiu, cum ne-ar vedea ei pe noi?” se întreabă Jacqueline Faherty, astrofizician de la Muzeul de Istorie Naturală din SUA. „Noi ne uităm. Asta înseamnă că și alte lumi s-ar putea uita [spre noi].”

Până acum am descoperit peste 5.500 de planete ce fac parte din alte sisteme planetare din galaxia noastră – acestea se numesc exoplanete. Cercetările sunt doar la început, însă; există trilioane de lumi împrăștiate prin toată Calea Lactee.

Prin întreg Sistemul Solar avem mai multe nave spațiale care explorează planete precum Marte și Jupiter, dar și zona de periferie a Soarelui. Cea mai îndepărtate dintre nave este Voyager 1 de la NASA, care se află la 24 de miliarde de kilometri depărtare de Pământ și necesită o rețea puternică de antene – Deep Space Network – pentru a păstra legătura cu ea.

Voyager 1, lansată în 1977, a ajuns mai departe de Pământ decât orice alt obiect lansat de om. Împreună cu Voyager 2, cele două sonde spațiale se află la o distanță mai mare de Soare decât Pluto. Foto: Profimedia Images

O parte din transmisiile dintre Pământ și navele spațiale din cosmos ar putea ajunge la alte stele și planete din galaxia noastră. Howard Isaacson, un astronom de la Universitatea din California, a descoperit că patru dintre cele mai apropiate stele de noi și planetele lor au primit deja transmisiile, care vor ajunge și la alte 1.000 de stele până în 2300.

„Semnalul va fi cu siguranță detectat drept artificial”, a spus Isaacson. Până în 2031, cea mai apropiată stea ar avea destul timp să primească semnalele de la noi și să trimită propriul mesaj înapoi – un subiect bun de explorat pentru un viitor studiu.

Extratereștrii ne pot detecta fără să primească vreun semnal de la noi

Dar ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii astronomi ar fi ceva mai dedicați? Ei ar putea să detecteze planeta noastră înainte să primească vreun semnal de la noi. Dacă pot vedea când planeta noastră trece prin dreptul Soarelui, ar putea detecta lumina solară ce trece prin atmosfera Pământului, ceea ce le-ar permite să analizeze diferitele tipuri de gaze prezente în aer.

În 2021, Faherty a descoperit că aproape 2.000 de stele aflate la cel mult 300 de ani lumină depărtare de Pământ ar putea observa planeta noastră în acest fel.

Cel mai bun indicator al prezenței vieții pe Pământ ar putea fi oxigenul, azotul și vaporii de apă, potrivit lui Paul Rimmer, astrochimist la Universitatea din Cambridge. Aceste elemente ar indica prezența unui „ocean lichid stabil”.

Dioxidul de azot ar fi un alt indicator bun că planeta noastră este locuită de o formă de viață inteligentă pentru că este „un produs secundar al combustiei”.

Până în 2150, ritmul accelerat al urbanizării va face ca Pământul să strălucească precum un far în spațiu. Foto: Profimedia Images

Clorofluorocarburile din aerosoli, agenți frigorifici și alte surse ar putea fi și ele un semn al activității industriale de pe planeta noastră. „Suntem destul de siguri că ele pot fi produse doar prin tehnologie”, a spus Macy Huston, an alt astronom de la Universitatea din California.

Unul dintre cele mai importante semne ale prezenței noastre s-ar putea să nu aibă nimic de-a face cu poluanții atmosferici sau semnalele radio: luminile orașelor. Sodiul emis de aceste lumini ar putea fi detectat în atmosfera planetei.

Pământul este probabil prea puțin urbanizat în acest moment pentru ca luminile să ne dea de gol, cel puțin, în parametrii propriilor noastre telescoape. Mai puțin de 1% din suprafața Pământului este acoperită de orașele noastre.

Dacă dezvoltarea urbană continuă în ritmul din prezent, însă, până în 2150, urbanizarea ar putea să fie de 10 ori mai mare decât acum, iar noi s-ar putea să strălucim ca un far pentru telescoapele moderne.

Structuri uriașe construite în spațiu, cea mai bună metodă de a ne prezenta în fața extratereștrilor

Civilizații extraterestre mai avansate decât ale noastre ar putea avea telescoape mult mai puternice cu care să ne fi reperat deja.

Pe măsură ce oamenii continuă să schimbe planeta, cu condiția să nu ne provocăm singuri dispariția prin război sau alte mijloace, Pământul va ieși din ce în ce mai mult în evidență.

Norul de sateliți care se află pe orbita terestră ne-ar putea da de gol într-o bună zi în fața astronomilor de pe alte planete, potrivit lui Hector Socas-Navarro, astrofizician al Institutului de Astrofizică din Insulele Canare. Ne-ar trebui de „un miliard de ori mai mult decât ce avem acum, ceea ce pare cam mult, dar am ajuns de la o mașină la peste un miliard în câteva decenii.”

Civilizații extraterestre mai avansate decât ale noastre ar putea avea telescoape mult mai puternice cu care să ne fi reperat deja. Foto: Profimedia Images

„Dacă ar fi după mine, aș transmite existența noastră în speranța că cineva va răspunde”, a spus și Rimmer. „Dar asta este doar opinia mea. Asta este o decizie care cred că ar trebui luată la nivel global.”

O idee în acest sens ar fi să construim structuri uriașe în spațiu, potrivit lui Thomas Beatty, astronom de la Universitatea din Wisconsin. Un triunghi sau pătrat de dimensiunea unei planete făcut dintr-un material subțire ar fi evident că este artificial pentru orice extraterestru care îl detectează.

Pentru moment, semnele prezenței noastre sunt mai modeste, dar nu imposibil de detectat. „Nu au nevoie de miracole”, a spus Seth Shostak, astronom șef al Institutului Seti din SUA, specializat în căutarea formelor de viață extraterestre. „Ei au nevoie doar de tehnologia pe care o avem noi, dar la o scară mai mare.”

Dar ca cineva să ne observe trebuie mai întâi să se uite înspre noi.

Editor : Raul Nețoiu