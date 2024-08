Cum s-a format sistemul binar de asteroizi Didymos şi Dimorphos din apropierea Terrei. Dimorphos a confirmat scenariul din Armaghedon

În momentele premergătoare impactului sondei spaţiale DART a NASA cu asteroidul Dimorphos în cadrul unui test istoric de apărare planetară desfăşurat în 2022, sonda americană a realizat imagini de înaltă rezoluţie cu acest mic obiect ceresc şi cu însoţitorul său mai mare, Didymos. Imaginile obținute le-au permis oamenilor de ştiinţă să desluşească istoria complicată a celor două corpuri telurice situate în apropierea Pământului şi să obţină informaţii despre formarea a ceea ce se numeşte „sisteme binare de asteroizi” - un asteroid primar însoţit de o mică lună secundară care îl orbitează.

Sursă video: NASA

O analiză a craterelor şi a rezistenţei suprafeţei de pe Didymos a indicat că acesta s-a format în urmă cu aproximativ 12,5 milioane de ani. O analiză similară a indicat că Dimorphos s-a format în urmă cu aproximativ 300.000 de ani.

Potrivit cercetătorilor americani, Didymos s-a format probabil în centura principală de asteroizi a Sistemului Solar, între planetele Marte şi Jupiter, iar apoi a fost proiectat spre Sistemul Solar Interior.

O examinare a celor mai mari bolovani de pe Didymos şi Dimorphos a oferit indicii cu privire la originea celor doi asteroizi.

„Ambii asteroizi sunt nişte agregate de fragmente stâncoase formate în urma distrugerii catastrofale a unui asteroid părinte”, a declarat astronomul Maurizio Pajola de la Institutul Naţional de Astrofizică din Italia (INAF), autorul principal al unuia dintre cele cinci studii privind cei doi asteroizi şi care au fost publicate marţi în revista Nature Communications.

„Acei bolovani mari nu s-ar fi putut forma din impacturi cu suprafeţele lui Didymos şi Dimorphos, deoarece astfel de impacturi ar fi dezintegrat cele două corpuri cereşti”, a adăugat Maurizio Pajola, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Cum s-a format sistemul

Didymos, care are un diametru de aproximativ 780 de metri, este clasificat ca un asteroid din apropierea Pământului. Dimorphos are o lăţime de aproximativ 170 de metri. Ambii fac parte din categoria asteroizilor supranumiţi „grămadă de moloz”, fiind compuşi din bucăţi de resturi stâncoase care s-au unit sub influenţa gravitaţiei.

„Suprafaţa lor este acoperită cu bolovani. Cel mai mare de pe Dimorphos este de mărimea unui autobuz şcolar, iar cel mai mare de pe Didymos este cât un teren de fotbal”, a declarat Olivier Barnouin, geolog planetar şi geofizician la Laboratorul de Fizică Aplicată din cadrul Universităţii Johns Hopkins din Maryland şi autor principal al unui alt studiu.

„Există fisuri pe suprafaţa şi pe rocile lui Dimorphos, în timp ce Didymos ar putea avea soluri cu granulaţie mai fină la ecuator, deşi este dificil să fim siguri de acest lucru bazându-ne doar pe imaginile pe care le avem în acest moment. Suprafeţele ambilor asteroizi sunt slabe din punct de vedere al rezistenţei, mult mai slabe decât nisipul liber”, a adăugat Olivier Barnouin.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că Dimorphos este compus din material care s-a desprins din regiunea ecuatorială a lui Didymos din cauza vitezei cu care acesta se rotea.

„În cazul lui Didymos, se crede că, în trecut, acesta s-a rotit mai repede în jurul axei sale datorită efectului YORP (accelerarea rotaţiei determinată de efectul luminii solare asupra suprafeţei sale inegale) şi, astfel, a ejectat bolovanii din regiunea sa ecuatorială, formând Dimorphos”, a adăugat Maurizio Pajola.

Misiunea DART

Didymos se învârte în prezent cu o viteză care îi permite să execute o rotaţie în jurul propriei axe la fiecare două ore şi 15 minute.

Puţini bolovani au fost observaţi în regiunea ecuatorială a lui Didymos.

„Ecuatorul său este mult mai neted, în timp ce latitudinile medii până la poli sunt mult mai aspre, cu bolovani mari la suprafaţă”, a spus Maurizio Pajola.

Programul DART (Double Asteroid Redirection Test) al agenţiei spaţiale americane a efectuat o misiune de testare, demonstrând că o navă spaţială poate aplica o forţă cinetică pentru a schimba traiectoria unui obiect spaţial care, altfel, ar putea să se afle pe un curs de coliziune cu Pământul.

Didymos şi Dimorphos nu reprezintă o ameninţare reală pentru Terra.

Sonda spaţială DART a lovit Dimorphos pe 26 septembrie 2022, cu o viteză de aproximativ 22.530 km/h, la o distanţă de circa 11 milioane de kilometri de Pământ, şi a reuşit să îi modifice uşor traiectoria, confirmând un scenariu asemănător cu cel din filmul SF „Armaghedon”. De asemenea, coliziunea a schimbat uşor forma lui Dimorphos.

Datele furnizate de misiunea DART au îmbunătăţit felul în care oamenii de ştiinţă înţeleg formarea şi evoluţia sistemelor binare de asteroizi.

„Sistemele binare de asteroizi reprezintă aproximativ 10%-15% din numărul total de asteroizi care se află în spaţiul din apropierea Terrei. Într-un sens mai larg, cu fiecare nouă observare a unui asteroid sau a unui sistem de asteroizi, învăţăm mai multe lucruri despre modul în care se formează şi evoluează asteroizii. Ei sunt sisteme complexe, dar prezintă unele asemănări esenţiale între ele, mai ales atunci când luăm în considerare asteroizii mai mici - cu diametre mai mici de un kilometru”, a explicat Olivier Barnouin.

