Sub apele de coastă ale insulei japoneze Yonaguni se află o serie de formațiuni stâncoase misterioase. De la descoperirea lor, în urmă cu aproape 35 de ani, formele și structurile ciudat de simetrice ale „Monumentului Yonaguni” au dus la dezbateri aprinse asupra adevăratelor sale origini, relatează BBC.

Ar fi putut formele ciudate ale acestei structuri să fie sculptate de o civilizație japoneză pierdută cu mii de ani în urmă, sau este doar un exemplu uimitor de geologie naturală în adâncul mării?

„Prima dată când le-am văzut, am fost copleșit”, spune Kihachiro Aratake, cel care a descoperit „Monumentul Yonaguni”.

„Acum 35 de ani, căutam un loc pentru scufundări și am dat peste el din întâmplare. A fost foarte emoționant. Mi-am dat seama că va fi o comoară a insulei Yonaguni”, adaugă el.

Nu a spus nimic celorlalţi scafandri despre descoperirea lui.

Un grup de cercetători conduși de profesorul Masaaki Kimura, de la Universitatea Ryukyu a început să exploreze misterioasa formațiune stâncoasă de sub apă.

„E greu să spui că originea lor e sută la sută naturală, pentru că există dovezi clare despre influența oamenilor asupra structurii”, spune Kimura.

„Profesorii Teruachi Ichii și Masaaki Kimura de la Universitatea Ryukyu au venit cu mine și au început să facă cercetări. Ichii mi-a spus că am descoperit ceva misterios. Să-l declarăm ca monument al naturii? Ceva făcut de om? Ambele variante sunt plauzibile. Ce mă face să cred că este vorba despre o construcție a oamenilor e scara în spirală.

„Ce m-a făcut să merg prima dată la Yonaguni a fost zvonul că, dacă va fi numit sit arheologic, nu vom mai avea voie să facem scufundări acolo. Așa că m-am hotărât să merg cât se mai poate”, spune Kenzo Watanabe, scafandru profesionist.

„După ce l-am văzut, nu pot să cred că e natural, mai ales din cauza suprafețelor plate. A fost copleșitor, cu toate acele suprafețe diferite și forme simetrice. Chiar mă întreb cum a fost făcut, ce fel de unelte aveau oamenii care l-au construit. Este un mister. Dar când îi aud pe profesori vorbind despre cercetările lor, ei spun că există posibilitatea să fie ceva natural. Totuși, eu cred că a fost construit de oameni”, adaugă el.

Mulți geologi au studiat structurile misterioase ale „Monumentului Yonaguni” și cei mai mulți cred că e vorba despre o formațiune naturală neobișnuită.

„Am văzut prima dată peisajul de la Yonaguni în 2016. Mi-am dat seama imediat că formațiunile de sub apă sunt la fel ca cele de pe insulă. Am fost impresionat. Am făcut cercetări pe multe situri, dar a a fost prima dată când am văzut formațiuni care se continuau de la suprafață sub nivelul apei. De aceea am fost impresionat”, spune Takayuki Ogata, profesor la Universitatea Ryukyu.

„Sunt oameni care cred că „Monumentul Yonaguni” e făcut de om, alții cred că e natural. Eu cred că e ceva ce s-a format natural. Masaaki Kimura crede că e o construcție umană. Dar nu are nicio dovadă științifică”, adaugă el.

El spune că toți geologii cu care a cercetat formațiunea stâncoasă cred că este vorba despre un fenomen natural.

„Unul din motivele pentru care mulți cred că monumentul e făcut de oameni este faptul că sunt multe forme simetrice. Dar acest lucru poate fi explicat ușor dacă ne uităm la alte peisje naturale care sunt la fel ca acesta”, spune Makoto Otsubo, de la Universitatea Ryukyu.

Scafandrii spun că Yonaguni e un loc misterios. Chiar dacă nu pare să fie un monument al unei civilizații pierdute, vizitarea lui e întotdeauna o experiență uimitoare.

