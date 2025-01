Un „asteroid” care se îndrepta alarmant spre Pământ s-a dovedit a fi Tesla lansată de Elon Musk în 2018 în spațiu

Un obiect spațial pe care astronomii l-au identificat inițial ca fiind un asteroid care se îndrepta alarmant spre Pământ s-a dovedit a fi mașina Tesla pe care Elon Musk a lansat-o în 2018 în spațiu cu racheta Falcon Heavy a SpaceX, scrie The Independent.

La începutul acestei luni, un astronom amator a descoperit ceea ce părea a fi „asteroidul” denumit 2018 CN41, care părea să se apropie rapid de Pământ.

Când a ajuns la mai puțin de 240.000 km de Pământ, care este mai aproape de orbita Lunii, obiectul a stârnit îngrijorarea că s-ar putea ciocni cu planeta noastră. Cu toate acestea, Minor Planet Center (MPC), care recunoaște oficial astfel de roci spațiale, a retras descoperirile după o zi.

Agenția a confirmat în schimb că obiectul în cauză este o Tesla Roadster roșu cireș, mașina pe care Elon Musk a lansat-o în spațiu în timpul primului zbor al rachetei Falcon Heavy a SpaceX.

„Desemnarea 2018 CN41, anunțată în MPEC 2025-A38 la 2 ianuarie 2025, este ștearsă”, a transmis MPC într-un anunț. „S-a constatat că orbita se potrivește cu obiectul artificial 2018-017A, din etapa de ridicare Falcon cu roadster-ul Tesla. Denumirea 2018 CN41 este ștearsă și va fi listată ca fiind omisă”.

Mașina, dotată cu un manechin pe post de șofer numit „Starman”, a fost lansată în 2018 ca încărcătură utilă și de atunci se învârte în jurul Soarelui. Elon Musk a spus la acea vreme că alegerea de a trimite o mașină spre deosebire de blocul obișnuit de beton ca sarcină utilă de simulare a fost doar de distracție. „Orice lucru plictisitor este groaznic, în special companiile, așa că am decis să trimitem ceva neobișnuit, ceva care ne-a făcut să simțim”, a spus el.

Astronomul amator din spatele descoperirii inițiale a misteriosului obiect a spus că a fost „în extaz” când a trimis identificarea la MPC, dar a început să aibă îndoieli când i-a trasat orbita. Astronomul Jonathan McDowell de la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică a confirmat apoi suspiciunile, ducând la retragerea MPC.

„Lansarea Falcon nu mi-a trecut niciodată prin minte. Aproape am ajuns la concluzia că este un adevărat NEO (obiect apropiat de Pământ) și nu mai făceam cercetări, dar am pus întrebări pe lista de corespondență Minor Planet doar pentru a-mi șterge ultimele îndoieli”, a spus astronomul amator din Turcia, care a dorit să fie citat doar cu inițiala „G”. „Cel puțin, am reușit să filtrăm unele observații din baza de date MPC”.

