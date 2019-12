Cea mai bună aplicație și cel mai bun joc pentru Android din 2019

Google, compania care dezvoltă sistemul de operare mobil Android, a publicat lista celor mai populare aplicații și jocuri din 2019.

Pentru categoria „Power to the people”, aplicațiile au fost votate de către utilizatorii magazinului virtual Google Play. Call of Duty: Mobile a fost cel mai votat joc, iar Video Editor - Glitch Video Effects - care adaugă efecte ca în anii '90 la clipuri video - a fost votată aplicația anului.

Editorii Google au desemnat, la categoria „Mobile magic”, Ablo drept aplicația anului. Aceasta le permite utilizatorilor să exploreze culturi străine și să se conecteze cu oameni din acestea în ciuda barierei de limbă. Jocul selectat de editori a fost tot Call of Duty: Mobile, scrieMediafax.

Compania a introdus și în magazinul Google Play o secțiune a celor mai bune aplicații și jocuri din 2019, numită „Best of Play”. Printre titlurile selectate se mai numără: jocurile Fishing Life, Golf Picks sau Mario Kart Tour și aplicațiile Post-it, SleepTown sau My Talking Pet.

Apple a publicat, de asemenea, lista celor mai bune aplicaţii şi jocuri pentru iPhone din 2019. Aplicaţia anului pentru sistemul de operare mobil iOS este, potrivit Apple, Spectre Camera, care foloseşte inteligenţa artificială pentru realizarea de fotografii cu smartphone-ul care în mod normal sunt obţinute cu echipamente profesionale. Sky: Children of the Light este jocul anului 2019.

