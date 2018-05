De ce băncile au început să angajeze foști soldați și spioni

Foști spioni cibernetici ai guvernului, ofițeri de poliție și chiar soldați care au luptat în Irak și Afganistan domină acum rangurile de vârf ale echipelor de securitate ale băncilor. Ei și-au adus la noile locuri de muncă instrumentele și tehnicile folosite pentru apărarea națională - tehnici militare de luptă, hub-uri de inteligență modelate pe cele folosite în combaterea terorismului, dar și analiști specializați în amenințarea online, care monitorizează cele mai întunecate colțuri ale internetului. Foștii soldați care până acum protejau țara de teroriști au trecut la un nou inamic - infractorul cibernetic.

Epoca internetului în care trăim este pe cât de eficientă, pe atât de periculoasă. Securitatea cibernetică a devenit la nivel mondial cea mai mare frică şi preocuparea numărul 1 în rândul companiilor financiare, eclipsând chiar şi probleme precum economia. Pentru a reuşi să lupte împotriva hoţilor cibernetici, băncile au început să adopte acum chiar şi tactici militare.

Numai anul trecut hackerii au furat cel puțîn 445 de miliarde de dolari. Asta înseamna cu o treime mai mult decât în urmă cu trei ani, potrivit unui studiu economic global prezentat de New York Times. Este și motivul pentru care Trezoreria americană a desemnat recent atacul cibernetic drept unul dintre cele mai mari riscuri pentru sectorul financiar american.

Pentru bănci și alte instituții financiare această luptă se simte deja ca un război. Prin urmare, răspund printr-o abordare din ce în ce mai militarizată.

Practic, se acționeaza fix ca într-un buncăr. Dar unul cibernetic, cu ziduri întregi de monitoare care urmăresc atacurile primite. În medie, o instituție bancară primește trei atacuri cibernetice în fiecare secundă. Asta înseamnă aproape 270 de mii de atacuri în doar 24 de ore și peste 20 de milioane în jumătate de an.

Așa cum industria de apărare lucrează la abilitațile soldaților cu exerciții de luptă la scară largă, care trimit trupe în câmp pentru a testa tacticile și armamentul, așa și sectorul financiar și-a creat propria versiune - Quantum Dawn, o simulare a unui atac cibernetic catastrofal. Cele mai mari bănci execută anual zeci de simulări interne de atac, pentru a-și cunoaște astfel vulnerabilitațile.

Având propriii lor stupi de inteligența, băncile speră că asta le va ajuta să detecteze mai bine tentativele de infracțiune cibernetică. Cum internetul a devenit ceva vital pentru toate sectoarele și industriile, în același timp și tehnicile de fraudare ale hackerilor au devenit tot mai sofisticate și răspund cu succes noilor tehnlologii. De aceea, securitatea cibernetică a ajuns să reprezinte cea mai mare frică a șefilor de companii financiare. Iar acest lucru se vede din declarațiile publice a unora dintre cei mai mari șefi de bănci.

Potrivit New York Times, directorul executiv al Visa spune că a devenit complet paranoic în legătură cu acest subiect, în timp ce directorul Bank of America spunea că echipa sa de securitate cibernetică este singurul departament din companie care nu are nicio constrângere bugetară. Se așteapta să cheltuiască nu mai puțin de 600 de milioane de dolari în acest an doar pentru securitate cibernetică.