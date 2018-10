Era cuplurilor formate pe Tinder. Ce va aduce nou aplicația de dating Facebook

Tinder a depăşit de mult statutul de simplă aplicaţie de dating şi a devenit o afacere profitabilă. Este pe cale să îşi dubleze veniturile, anul acesta, iar asta le-a cam dat de gândit celor de la Facebook, care au anunţat că vor lansa şi ei o funcţionalitate dedicată persoanelor care îşi caută jumătatea.

În noua realitate digitală, relaţiile începute printr-o conversaţie din spatele ecranului au devenit normale. Şi, pentru că orice fenomen poate fi exploatat financiar, expansiunea reţelelor de dating online a fost urmarea firească. Sunt zeci de astfel de aplicaţii, însă celebritatea a cunoscut-o un start-up fondat în 2012, după o reţetă testată deja de cel mai cunoscut antreprenor al lumii, Mark Zuckerberg. Fondatorii Tinder au lansat aplicaţia într-o serie de campusuri studenţeşti şi utilizau chiar datele Facebook pentru a analiza conturile şi a recomanda compatibilităţi, bazate pe localizarea geografică şi a intereselor comune. Aplicaţia a devenit atât de populară încât, astăzi, are o valoare estimată la 3,5 miliarde de dolari.

Victor Kapra: „Dacă vedem statisticile, câte din cuplurile tinere s-au cunoscut online, foarte foarte multe, ne dăm seama că oamenii au nevoie de un astfel de serviciu”.

Monica Jitariuc, specialist în comunicare: „Cred că deja e vorba de unde ne petrecem timpul. Ne întâlnim iubirea vieţii. Doamne ajută, acolo unde ne petrecem şi timpul probabil. Pe vremuri, ne uitam în metrou şi ne gândeam că în metrou o să fie. Astăzi stăm mai puţin în metrou sau când stăm în metrou, suntem de fapt tot în reţeaua de socializare”.

Așa se face că, la începutul anului, Tinder se lăuda cu 20 de miliarde de match-uri, în cei şase ani de când se află pe piaţa de dating online. Înregistrează 1,6 miliarde de swipe-uri şi 26 milioane de "potriviri" pe zi, care se concretizează în aproximativ 1,5 milioane de întâlniri pe săptămână. Sunt cifre atrăgătoare, mai ales pentru o companie al cărei obiectiv este strângerea de informaţii de la o bază de dată de oameni cât mai mare. Aşa că nu e de mirare că Facebook a hotărât să se extindă şi în zona de dating online.

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook: „Sunt 200 de milioane de oameni pe Facebook care nu sunt într-o relaţie amoroasă. Deci, cu siguranţă i-am putea ajuta. Şi dacă ne concentrăm pe a-i ajuta pe oameni să aibă relaţii semnificative, probabil că aceasta este cea mai semnificativă dintre toate. Aşa că astăzi anunţăm un nou set de funcţionalităţi pe care îl vom lansa în curând, pentru dating”.

Dragoş Stanca: „Acum câţiva ani era destul de jenant să copiezi pur şi simplu anumit feature-uri sau funcţionalităţi din alte platforme, însă odată cu accelerarea competiţiei, Facebook a fost într-un fel platforma care a făcut rabat prima de la aceste reguli nescrise. Au copiat Snapchat, au copiat telegram în whatsapp şamd”.

Alex Negrea, consultant social media: „Au această reţetă prin care orice ai face şi prinde, Facebook vine şi te întreabă: "Vrei să vinzi?". Dacă zici nu, fac şi ei”.

Spre deosebire de Tinder, Facebook se poziționează pe piață drept un Cupidon modern.

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook: „Va fi pentru a construi relaţii reale, de lungă durată, nu doar pentru aventuri”.

Sebastian Coţofană: „Mi-e greu să cred că dragostea adevărată o să vină prin Facebook Dating App. Dacă n-a venit ea prin Tinder atâţia ani”.

Alex Negrea, consultant social media: „Facebook este cea mai în măsură reţea în acest moment să facă legături între oameni pe bază de compatibilităţi de orice fel. Pentru că are extrem de multă informaţie despre noi. Ştie tot. Ar putea şti să nu ţi-o arate pe cea mai bună prietenă a fostei tale iubite în acest dating app pentru că ştie cine a fost fosta ta iubită”.

Mihai Baloianu, visual marketer: „Ştim bine că algoritmul Facebook, ca şi cel de Instagram, sunt extrem de bine dezvoltate în a urmări persoana şi a-i face un asemenea profil încât marja ca doi oameni să se înţeleagă pe mai multe planuri este destul de mare”.

Imediat după anunţul lui Mark Zuckerberg, valoarea acţiunilor companiei Match, care deţine Tinder, a scăzut cu 22 de procente. De aceea, mulţi dintre specialişti privesc Facebook Dating App doar ca pe o mişcare strategică.

Cristian China Birta, specialist social media: „Există un scandal în presă celebru, scandalul Watergate, care, dacă ne-a învăţat ceva, ne-a învăţat să ne uităm la bani. Follow the money. Ce s-a întâmplat cu anunţul ăla? Au căzut în cap la bursă acţiunile celorlalte aplicaţii de dating, doar pentru că ăsta a anunţat că se joacă cu angajaţii cu ceva, cu tra la la”.

Victor Kapra: „Este un nou vehicul de făcut bani la Facebook. Probabil că va avea succes, dat fiind numărul de utilizatori uriaş ai Facebook”.

Alex Negrea, consultant social media: „Nu putem să trecem cu vederea că e o măgărie pe care au făcut-o copiind Tinderul, care a făcut cumva greşeală să îi ofere Facebook-ului şi acces în reţea pentru că te logai cu Facebook. Şi atât le-a trebuit. Au văzut ce se întâmplă acolo, cum se întâmplă, au văzut tot mecanismul pentru că ei aveau butoanele lor practic inserate”.

Facebook Dating App nu va fi, însă, o replică a lui Tinder, pe fundal albastru. Celebrul "swipe right" va fi înlocuit de inițierea unei conversații reale, iar platforma va folosi toate informațiile pe care le deține rețeaua de socializare despre noi astfel încât să ne conecteze cu cele mai potrivite persoane.

Alex Negrea, consultant social media: „În spate, Facebook ştie toate relaţiile în care ai fost, cred că poate şti şi cine a părăsit pe cine. Dacă se uită la cine a început să dea primul untag, cine a scos relationship statusul primul”.

Mihai Baloianu, visual marketer: „Un lucru foarte interesant este faptul că acest feature, această opţiune ţi-o activezi, deci nu e din start activată atunci când o să se lanseze şi profilul tău pe care ţi-l creezi în Facebook, deci profilul pentru întâlniri, va fi afişat unor persoane care nu sunt deja prietene cu tine pe Facebook. Deci, persoanele pe care le ai pe Facebook şi poate te gândeşti la ele, acele persoane nu or să vadă acel profil.”

Profilul va fi, însă, altul decât cel de Facebook, creat pe baza răspunsurilor la 20 de întrebări, relevante pentru definirea personalității utilizatorilor. Ulterior, pentru a contacta pe cineva, va trebui să faci referire la interesele sale, fără a folosi clasicile replici de agățat. Facebook s-a gândit și la siguranță, așa că nu vei putea să trimiți poze în loc de mesaj și nici să îi scrii din nou aceleiași persoane, dacă nu ți-a răspuns. Mesajele vor intra într-un inbox separat, nu în aplicația de Messenger și nu va exista confirmare de citire. În plus, îți va recomanda și evenimente la care să participi.

Alex Negrea, consultant social media: „Practic, tot aşa, pe bază de compatibilităţi, vei putea cere aplicaţiei Facebook să îţi găsească un grup de oameni cu care să ieşi în oraş, which is nice. Chestia asta cumva îmi place. Mă gândesc că poate fi un experiment simpatic.”

Mihai Baloianu, visual marketer: „Vor să lege oameni care sunt complet străini, care nu se cunosc dinainte, care nu s-au urmărit în trecut, să îşi ştie plăcerile, practic să se descopere unul pe altul de la bun început.”

Tinder are în jur de 50 de milioane de conturi şi 10 milioane de utilizatori zilnici. Doar 7,6 la sută dintre aceştia plătesc pentru varianta Plus, care oferă un număr nelimitat de swipe-uri pe zi şi, implicit, de şanse de potrivire cu alţi utilizatori. Prin comparaţie, Facebook are 2,23 de miliarde de utilizatori activi lunar, iar numărul acestora creşte cu 11 la sută, în fiecare an. Asta înseamnă că 30 la sută din populaţia planetei este pe Facebook. Dintre aceştia, 1,7 miliarde folosesc aplicaţia mobile a reţelei de socializare. Aşa că lansarea Facebook Dating App ar putea reprezenta o lovitură de graţie pentru Tinder, mai ales că, cel mai probabil, va fi gratuită.

Sebastian Coţofană: „Tinder, orice, le-am folosit pe toate, mă bucur că există, toate şi-au făcut treaba la timpul lor. Sunt pentru Facebook Dating App, o să-mi instalez, o să folosesc”.

Radu Ţibulcă:„Eu nu am folosit nici Tinder în viaţa mea, nici măcar reţele de socializare în scopul ăsta.”

Inițial, Facebook a lansat feature-ul doar printre angajați, pentru testare internă. La sfârșitul lunii septembrie, a fost introdusă și prima variantă reală a funcționalității, destinată utilizatorilor din Columbia. Acolo, conceptul de dating online este destul de popular, iar rețeaua are 30 de milioane de utilizatori activi lunar. Scepticii spun că, de fapt, Facebook Dating App încearcă să întinerească rețeaua de socializare, care a devenit tot mai puțin atractivă pentru noile generații, spre deosebire de Tinder, unde aproape 80 la sută dintre utilizatori sunt mileniali.

Cristian China Birta, specialist social media: „Există o presiune pe Facebook din partea aplicaţiilor de dating, le ia cumva din piaţă, că Facebook-ul îmbătrâneşte, populaţia de pe Facebook îmbătrâneşte în draci. Cine crede că Facebook-ul e pentru tineret se înşală profund. La noi în România e 35+, ne place nouă să spunem că e 35+ că mai zicem şi noi clienţilor că mai sunt tineri acolo.”

Monica Jitariuc, specialist în comunicare: „Riscul pe care eu îl văd este acela al creării unor posibilităţi false. Faptul că mereu poţi da la un swipe stânga să îţi vină alt băiat, altă fată este foarte periculos. Pentru că îşi creează un fel de iluzie a faptului că mereu mereu vei da peste cineva. Ceea ce te duce să îţi diminuezi atenţia faţă de oamenii de lângă tine şi asta pe termen lung cred că este periculos.”

Acum, rămâne de văzut dacă Facebook Dating App va revoluționa datingul online sau va fi doar o nouă modalitate de colectare a datelor despre utilizatorii săi.

Cristian China Birta, specialist social media: „Facebook Dating App e ca barbiducii. Ai văzut vreodată un barbiduc? Nu, încă nu l-am văzut, numai vorbim despre barbiducul ăla.

Mihai Baloianu, visual marketer: „O să fie interesant de văzut cum o să funcţioneze în viaţa reală acest feature.”

Cristian China Birta, specialist social media: „O să se lanseze cu adevărat? Nu avem de unde să ştim. Dacă ne uităm numai în ultimii ani câte lucruri a anunţat Facebook şi nu le-a mai făcut, s-ar putea ca şi asta să fie exact la fel, ceva pe sistemul "Încă suntem în joacă, cercetăm, analizăm, facem tot felul de avioane”.

