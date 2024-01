Legendele internetului: Ca să funcționeze, democrația are nevoie de legi, constituție și diverse acorduri

Democrația nu poate fi impusă. Ca să funcționeze are nevoie de legi, constituție și diverse acorduri. Dar cel mai important aspect este cel al oamenilor care vor sau nu să fie implicați ca membri ai unei societăți democratice. Asta înseamnă că cetățenii fac regulile după care vor să trăiască și, în mod ideal, este nevoie de participarea unui număr tot mai mare de oameni. Regulile se construiesc, se adaptează mereu la nou, însă este nevoie de multă atenție pentru a nu se ajunge la situația în care se impun reguli inutile. Acestea dăunează poporului și deci, democrației.

De ce avem nevoie de reguli

Am trăi într-o lume perfectă dacă fiecare dintre noi și-ar face treaba onest și cu preocupare pentru bunăstarea celorlalți. Doar că, în realitate nu toți avem același nivel de conștientizare a consecințelor propriilor fapte și, din păcate, nu toată lumea poate fi de încredere. De aceea, oamenii au creat regulile, care aduc practic normele generale de funcționare a unei societăți.

Lipsa de reguli duce la efecte nedorite

Dragoș Cîrneci, psiholog specialist in Neuroștiințe: „Nu putem trăi fără reguli. Nu doar că noi nu putem trăi în democrația noastră, nici măcar animalele nu pot trăi fără reguli. Sunt studii care arată că puii sunt învățați de către părinți, regulile, între ghilimele, mediul în care trăiesc și au o mare problemă când nu pot fi învățați regulile. E un exemplu celebru în Africa în care, la un moment dat era o rezervație de animale, de elefanți în special. Numai erau elefanți și în altă parte erau foarte mulți, prosperau. OK, hai să luăm puii de elefanți de unde era înghesuială să îi mutăm în cealaltă, unde nu e niciun elefant, că acolo vor avea mai mult spațiu și va fi mai bine. Și când au ajuns la adolescență, tinerețe, acei elefanți mutați acolo au început să omoare alte animale, pentru că nu au fost ținuți sub control de către bătrânii turmei respective. Deci, faptul că nu avem reguli sau nu credem în reguli și nu aplicăm reguli este rău.”

Efectul nedorit al regulilor inutile

Prezența regulilor poate avea și o latură întunecată. Dacă sunt prea multe sau nu sunt bine construite, se ajunge la efectul invers: oamenii vor începe să le încalce chiar dacă nu intenționau. Pe de altă parte, este nevoie și de cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor. Este recomandată o revizuire periodică a regulamentelor și chiar și a regulilor nescrise, inclusiv în domeniul politicii. Societatea evoluează și politicienii care vor să fie aleși au nevoie de adaptare.

Funcția publică are fișă de post

Alin Mituta, europarlamentar REPER: „Doar competența de tehnică nu te ajută, nu te ajută niciodată să câștigi voturi. Nu e suficientă, în același timp, doar charisma, să zic, fără nici un fel de competență în spate la fel nu e. Nu e bună, pentru că, cum spuneam mai devreme, cred că atunci când candidezi pentru orice funcție publică ca politician, candidez pentru un job. Da, pe care îl faci în numele cetățenilor și jobul respectiv are o anumită fișă de post, trebuie să faci. Se pricep la anumite lucruri, la anumit domeniu, trebuie să vorbești despre o limbă străină, trebuie să știi cum să interacționezi, cum să negociezi, de exemplu. În același timp, da, ai nevoie și de creativitate, pentru că fără creativitate ești poate anost. Și nu, nu ești foarte interesant pentru pentru public, deci trebuie câte un pic din amândouă, cred eu.”