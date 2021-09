Poveste de succes începută în România şi trăită în SUA. Cum a ajuns o româncă să fie lăudată de Steve Jobs

Compania înfiinţată în Statele Unite de o româncă e pe cale să devină unicorn. Drumul spre primul miliard de dolari a început cu sacrificii - şi-a vândut casa, maşina şi a investit toţi banii în afacere. Munca Alinei Vandenberghe a fost remarcată şi lăudată inclusiv de fondatorul Apple, Steve Jobs. O poveste de succes începută în România şi trăită în Statele Unite.

Adrian Cojocaru, jurnalist Digi24: Ai nevoie de curaj când te decizi să-ți vinzi casa, mașina și să investești totul într-o idee, cu speranța că într-o zi vei recupera tot.

Alina Vandenberghe, co-fondator Chili Piper: E un pic nebunie pentru că ai 99,99% șanse să pierzi tot. Majoritatea companiilor care încep nu reușesc să aibă succes. Știam asta dinainte, că șansele de succes într-un start-up sunt foarte mici, dar e un procentaj de nebunie și de curaj. Nu cred că au înțeles gravitatea situației la fel de bine ca și mine, pentru că erau mai mult la distanță și nu se văd sacrificiile care se fac și nu cred că au înțeles foarte bine nebunia, dar dacă cineva ar fi fost expus, la nivelul de salariu în corporații pe care îl aveam cu multe zerouri în spate, e clar că nu m-ar fi susținut nimeni.

-Ce au spus familia și prietenii când ai zis că vinzi tot și investești în Chili Piper?

-La început n-a fost ușor, a trebuit să facem test comparativ, soluția noastră sau fără soluția noastră, fără ele n-ar fi fost la fel de evident că ar trebui să adopte un astfel de software.

-Mai aveți un pic până la 1 miliard, să ajungeți unicorn. Era un target?

-De când am început, targetul meu a fost să fie listat Chili Piper... Deja ne-am ales și cum o să fim reprezentați. Acesta e targetul final, sper să se întâmple în câțiva ani după ce avem statutul de unicorn. Ne ajută în mai multe privințe acest status, ca și brand o să fim mai cunoscuți în afară și ne ajută să putem angaja ingineri, oameni de vânzări, etc, dar e și important pentru angajații care au fost cu noi de la început, pentru că ei își pot activa opțiunile și certificatele pe care le-au obținut de la începutul companiei și atunci ei sunt recompensați așa.

Am avut această frică de la început, e motivul pentru care am vrut că Chili Piper să fie profitabilă de la început, am avut această disciplină pe care am păstrat-o chiar și acum când am avut investițiile acestea mult mai mari, iar timpul pe care mi-l petrec în timpul zilei e foarte bine calculat... Să știu că lucrurile cărora le acord timp au impactul pe care-l aștept... Dar faptul că am practicat aceste limite de la început sper să-mi folosească și în viitor.

-Ce spunea atunci Steve Jobs despre ține?

-Echipa care a venit ca noi să facem o aplicație pentru tabletă a fost foarte secritivă, a trebuit să semnăm tot felul de documente... Și, în același timp, trebuia să facem un produs pentru o tabletă care era necunoscut, într-un limbaj de programare necunoscut, într-o perioadă foarte scurtă. A fost foarte multă presiune, dar când el a ales aplicația și ne-a zis că arată foarte bine ce am făcut noi, am fost toți foarte mândri.

-Care sunt sacrificiile pe care trebuie să le faci să ajungi la acest nivel?

-Pe de o parte e foarte multă muncă, nu am foarte multe hobby-uri în afară de lucrat la Chili Piper și băiețeii mei, dar e vorba și de o mare încredere în ceea ce faci și o mare pasiune pentru ceea ce faci. Nu ajută doar muncă în sine, trebuie și o doză de curaj, încredere în ceea ce lucrezi ca să poți vedea finalul dorit în minte și realitate, pe mine cred că m-a ajutat și faptul că sunt foarte pasionată de software și de lucrurile pe care le fac, altfel nu cred că aș fi avut același rezultat.

-Ne mândrim cu românii care reușesc peste hotare și ne întrebăm când se vor întoarce în țară să facă și aici ce au făcut acolo. Te gândești la o revenire în România peste ani?

-Vin foarte des în București, vin și la bunica mea care locuiește pe lângă Slobozia. Nu mă simt departe, nu simt că am plecat cu totul, vorbesc în română cu băiețeii mei, cu prieteni, părinți, așa că nu mă simt atât de departe pe cât se pare. Deși suntem doar la începutul acestei aventuri, deja am pus deoparte bani și timp pentru o fundație din Chilli Piper care să ajute mai multe cauze care sunt importante pentru mine: acceptarea faptului că suntem diverși și că avem păreri diverse. Cred că există foarte mult potențial în România, sunt foarte mulți studenți care au potențial enorm, deși educația în Romanaia are problemele ei, încă e educație foarte bună. În special pe IT sunt foarte mulți potențiali candidați pentru Chilli Piper... Eu cred că sunt multe lucruri bune în România, dar se pot face și mai bine.

Editor : A.P.