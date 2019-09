Cascada sălbatică din România, mai puțin cunoscută, considerată un colț de rai de cei care o vizitează

Pe Cheile Galbenei, în munţii Apuseni, o vale strâmtă, accesibilă doar cu ajutorul cablurilor şi al scărilor săpate în piatră, este cea mai frumoasă experienţă montană, mai ales la sfârşit de vară, când zilele nu mai sunt atât de toride. Apa cascadei are puţin peste zece grade, iar fotografiile pe care le poţi face aici nu prea au egal în parcul natural Apuseni.

Punctul de plecare în traseu este platoul din Padiş, unde lăsăm maşinile şi pornim la drum. Suntem conştienţi că vom reveni abia seara, aşa că rucsacii sunt încărcaţi cu mâncare, apă şi haine de schimb.

„Circuitul Cheilor Galbenei e un traseu emblematic pentru Padiș. Dificultate medie, poate să îl facă aproape oricine, are un traseu mai tehnic, partea de chei, echipată cu lanțuri. Turistul ar trebui să aibă încălțăminte aderentă și obligatoriu apă, pentru că e o singură sursă de apă pe traseu”, spune Mihai Moruț, voluntar Salvamont Bihor.

Urmărim semnul special al Cheilor Galbenei, iar traseul iniţial este cât se poate de uşor. Întâlnim ciobani cu vacile la păscut, facem fotografii şi aşteptăm să se adune întreg grupul. Intrăm în pădure şi la un moment dat dăm de obstacol mai greu de trecut: apa.

Reuşim să traversăm pârâul fără incidente notabile şi ne continuăm traseul. Trecem de peştera Focul Viu şi ne îndreptăm spre Pietrele Galbenei, un punct de belvedere de o rară frumuseţe. Pe drum, întâlnim şi alţi pasionaţi ai muntelui.

„Din Cluj-Napoca. Nu e prima dată când facem traseul, l-am reluat, sunt cadru didactic și deseori fac și elevii astfel de drumeții. Frumusețile acestei zone sunt inedite și merită a fi vizitate și parcurse cu piciorul”, spune un turist.

Ajungem la pietre, iar priveliştea care ni se arată ne taie răsuflarea. Ameţitor este însă şi hăul care ni se cască la picioare. De aici se văd şi alte trasee din zonă pe care le putem încerca.

Cei cu pasiunea fotografiei se opresc la fiecare pas pentru a surprinde imagini inedite din natură. O şopârlă care încearcă să se ascundă după pietre ne atrage atenţia.

Iata-ne ajunşi pe chei, iar accesul este din ce în ce mai dificil. E nevoie de forţă şi îndemânare pentru a înainta, iar cu rucsacul încărcat cu mâncare în spate înaintarea este mai anevoioasă decât ne aşteptam.

„Lanțurile sunt mai solicitante pentru cine nu prea are un pic de condiție și forță, dar este un traseu marcat, omologat, se poate face. Se poate merge și prin apă, dar nu astăzi pentru că a fost mare apa și chiar nu era indicat”, spune Lucian Turjuc, fotograf[

Cascada Evantai este punctul de atracţie al cheilor, mai ales după ploile abundente din ultimele săptămâni. Am avut parte de o porţie sănătoasă de adrenalină, cu treceri prin tuneluri şi căţărare pe lanţuri, dar nu zăbovim mult. Drumul până la maşini este lung şi anevoios.

„Am ajuns la Cheile Galbenei, am mers Cheile Galbenei în amonte, am ajuns la Izbucul Galbenei, am urcat, am venit pe la Borțig, apoi pe la balcoanele de la Ponoare și am ajuns în drumul de la Glăvoi și acum suntem cu toții bine în Glăvoi. Traseul este considerat unul mai greu aici în Padiș, mai lung, kilometri, vreo 20”, spune Lucian Turjuc, fotograf.