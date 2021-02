Coșmarul unui astmatic într-unul dintre cele mai poluate orașe din lume: „Azi trebuie să merg la muncă. Îmi este foarte greu să respir”

Îl chinuie teama de COVID și ideea că ar putea avea nevoie de terapie intensivă, dacă se îmbolnăvește. Se sufocă deja din cauza aerului din oraș. Edis Hadzimusovic are astm. Locuiește în Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, unul dintre orașele cu cel mai ridicat nivel al poluării aerului - nu doar din Europa, ci din întreaga lume. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Este încă o zi mizerabilă pentru Edis Hadzimusovic. Smogul, mai ales iarna, provoacă probleme uriașe la Sarajevo. Și e din ce în ce mai rău. Zile precum aceasta sunt un chin pentru astmaticii ca Edis.

„Conform măsurătorilor de ieri, am fost din nou unul dintre cele mai poluate orașe din lume. Asta îi afectează pe astmatici, iar eu nu fac excepție. Aseară am inhalat a doua doză. În mod normal, am nevoie doar de o doză pe zi”, spune Edis Hadzimusovic.

E de ajuns să vorbească puțin și aerul poluat îl afectează pe Edis atât de mult, încât trebuie să inhaleze din nou.

Smogul afectează toate organele din corp

Rezultatele măsurătorilor făcute de Institutul de Sănătate Publică din Sarajevo sunt catastrofale. Sanela Salihagic aduce mai mereu vești proaste și spune că valorile sunt alarmante.

„Cea mai mare problemă o reprezintă particulele fine. Valoarea admisă este de până la 52 de micrograme pe metru cub. Valorile noastre zilnice sunt acum mult mai mari. Variază între 150 și 160 de micrograme. De trei ori mai mult decât limita admisă”, spune Sanela Salihagic de la Institutul pentru Sănătate Publică din Sarajevo.

Smogul îmbolnăvește tot mai mulți oameni. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, în fiecare an, peste 3.000 de persoane din Bosnia mor din cauza efectelor poluării.

În fiecare an, pneumologul Zehra Dizdarevic diagnostichează mai mulți pacienți cu boli respiratorii cronice. Constatările sale sunt clare: „Pot spune cu certitudine că există o legătură directă între poluarea aerului și bolile pulmonare. Cu alte cuvinte, smogul afectează toate organele din corp”, spune doctorița.

Poluarea, sporită iarna de sobe

Acest lucru îi sperie pe bolnavii cronici precum Edis Hadzimusovic. Pentru că, în timpul pandemiei, ei fac parte din grupul cu cel mai ridicat risc.

„Din cauza poluării aerului și a noului coronavirus, ies din casă cât mai puțin posibil. Ies doar atunci când trebuie să merg la cumpărături sau când am o întâlnire de afaceri”, explică bărbatul.

Sunt cazurile în care trebuie să meargă spre centrul orașului, unde aerul este cel mai poluat.

150.000 de mașini sunt zilnic pe străzile din Sarajevo, iar multe dintre ele sunt vechi și au un nivel de emisii foarte ridicat. Iarna, poluarea este sporită de sobe, în care lumea arde cam orice.

Smogul plutește deasupra văii în care se află Sarajevo. Peisajul văzut de pe unul dintre dealurile din jur arată cât de mare este problema: într-o zi normală și însorită de iarnă, orașul pur și simplu dispare în smog. Experții spun că și clădirile moderne înalte contribuie la acest efect, pentru că împiedică circulația fluxurilor de aer în oraș.

Fost ministru: „Asta e mafie!”

Sunt necesare o mai bună planificare urbană și un transport public redimensionat, explică ministrul mediului și dezvoltării urbane. Îl întâlnim în ultima sa zi de muncă. Este frustrat. Cu ajutorul Uniunii Europene, ministerul său a dezvoltat un plan etapizat pentru rezolvarea problemelor de mediu ale orașului. Dar apoi au avut loc alegeri în Sarajevo, iar noul guvern cantonal pur și simplu a desființat acest minister.

„Ceea ce fac ei este pur și simplu o acțiune criminală, iar cineva ar trebui tras la răspundere. În opinia mea, aceasta este corupție în formă pură. Noua majoritate și noul guvern au decis pur și simplu că nu va mai exista planificare urbană, nu va mai exista dezvoltare urbană și, prin urmare, nicio inițiativă de îmbunătățire a calității aerului”, acuză Faruk Kapidic, fost ministru pentru planificare urbană, construcții și protecția mediului.

Anii în care s-au făcut planuri au fost pierduți. El dă vina pe lobby-ul din sectorul construcțiilor: „Asta e mafie! Mafie!”, spune supărat fostul ministru.

Edis nu mai crede că se va schimba ceva în viitorul apropiat. Astăzi trebuie să meargă la birou, care se află pe bulevardul principal din centrul orașului. „Astăzi trebuie să merg la muncă. Îmi este foarte greu să respir pentru că aerul este atât de poluat”, mărturisește bărbatul.

Smog, astm și, peste toate, amenințarea noului coronavirus. Pentru Edis, iarna aceasta este un chin.

Editor : Luana Pavaluca