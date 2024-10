Efectele crizei climatice în Japonia: pentru prima dată în 130 de ani Muntele Fuji a rămas fără zăpadă la finalul lunii octombrie

Muntele Fuji, simbol emblematic al Japoniei, a rămas fără zăpadă la finalul lunii octombrie, marcând cea mai târzie dată fără un strat de zăpadă de la începutul înregistrărilor, acum 130 de ani, transmite CNN.

Vârful celui mai înalt munte din Japonia, acoperit de obicei cu zăpadă de la începutul lunii octombrie, „a rămas gol”, începând de marți, 29 octombrie, generând îngrijorări cu privire la impactul crizei climatice asupra uneia dintre cele mai iubite repere ale țării.

În medie, zăpada începe să se formeze pe Fuji la data de 2 octombrie, iar anul trecut a fost înregistrată pe 5 octombrie, conform agenției meteo din Japonia, însă cea mai mare parte a zăpezii s-a topit la începutul lunii noiembrie din cauza temperaturilor ridicate.

Biroul Meteorologic Local Kofu din Japonia, care anunță prima zăpadă pe Fuji în fiecare an încă din 1894, nu a făcut acest anunț anul acesta, invocând vremea neobișnuit de caldă.

„Din cauza temperaturilor ridicate care au persistat în Japonia încă din vară și a ploilor, nu s-a depus niciun strat de zăpadă”, a declarat Shinichi Yanagi, ofițer meteorologic la biroul Kofu, pentru CNN.

Lipsa zăpezii la data de 29 octombrie depășește recordul anterior din 26 octombrie, stabilit în 1955 și 2016, a adăugat Shinichi Yanagi.

Anul acesta, Japonia a înregistrat cea mai călduroasă vară de până acum, de când au început statisticile în 1898, a declarat agenția meteorologică.

Temperatura medie din iunie până în august a fost cu 1,76 grade Celsius peste nivelul normal, depășind recordul anterior de 1,08 grade stabilit în 2010, a precizat agenția.

Vremea din Japonia a rămas neobișnuit de caldă până în toamnă, cel puțin 74 de orașe înregistrând temperaturi de 30 de grade Celsius sau mai mari în prima săptămână din octombrie, conform analizei grupului de cercetare non-profit Climate Central.

Anul 2024, pe cale să devină cel mai cald an din istorie

Căldura extremă pe timp de vară din Japonia nu a fost un eveniment local, vara acestui an stabilind recorduri globale de căldură pentru al doilea an consecutiv, iar din cauza temperaturile ridicate înregistrate pe parcursul anului, 2024 este pe cale să devină cel mai cald an din istoria înregistrată.

Modelul climatic natural El Niño a contribuit la creșterea temperaturilor, alături de factori cauzați de oameni, cum ar fi arderea combustibililor fosili, aceasta fiind principala cauză a crizei climatice.

Cercetătorii avertizează constant că lumea trebuie să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade peste nivelurile preindustriale pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice.

Criza climatică a redus stratul de zăpadă în majoritatea părților emisferei nordice în ultimii 40 de ani, arată un studiu din ianuarie.

Zăpadă întârziată pe Muntele Fuji ar putea fi o indicație îngrijorătoare a direcției în care se îndreaptă lumea, cu ierni din ce în ce mai calde, având un impact asupra zăpezii, turismului, economiilor locale, aprovizionării cu alimente și apă și chiar alergiilor.

Muntele Fuji, cu o înălțime de 3.776 de metri, se află la granița dintre Yamanashi și Shizuoka și este un sit UNESCO și un simbol al Japoniei.

De obicei, este acoperit cu zăpadă pentru cea mai mare parte a anului, până când sezonul anual de escaladă se deschide în iulie, primind milioane de vizitatori dornici să urce până în vârf sau să admire răsăritul de pe pantele sale celebre.

În ultimii ani, muntele s-a confruntat cu probleme de supraaglomerare, iar oficialii japonezi au declarat anterior pentru CNN că vizitatorii lăsau gunoaie în urma lor, suprasolicitau facilitățile sanitare și escaladau în echipamente improprii, ceea ce a dus la diverse accidente.

În iulie, autoritățile au implementat un impozit pe turism și au introdus noi reglementări pentru a gestiona mulțimile. Acum, escalatorii trebuie să plătească 2.000 de yeni (12,40 dolari) de persoană, cu un maxim zilnic de 4.000 de escalatori.

