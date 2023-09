Reprezentantul Prezidențial Special pentru Climă, John Kerry, a vorbit pentru Digi24 despre soluțiile pe care SUA le propun la actuala criză prin care trece omenirea lovită de fenomene meteorologice din ce în ce mai violente.

Cristina Cileacu: John Kerry, Reprezentantul Prezidențial Special pentru Climă, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu pentru Digi24.

John Kerry: Plăcerea mea, mulțumesc.

Cristina Cileacu: Energia este o problemă cheie pentru climă, deoarece modul în care obținem energie influențează de fapt foarte mult mediul, clima. Statele Unite propun României un sistem nuclear modular. Ce le-aţi spune celor care consideră că acest sistem este mai degrabă un dezavantaj pentru România şi nu un avantaj?

John Kerry: Nu sunt sigur care sunt motivele pentru care cineva crede că este un dezavantaj, dar nu cred că este un dezavantaj. Cred că este un dezavantaj să nu răspundem la criza climatică. Este un dezavantaj să continuăm să folosim cărbune. Este un dezavantaj să ai dependență de combustibilii fosili în sursele de energie. Așa că trebuie să încetăm să facem asta, deoarece arderea cărbunelui, arderea gazului, petrolului au creat această criză.

De ce este mai cald? De ce sunt inundații? De ce avem mai multe precipitații? De ce avem temperaturi mai calde, în fiecare săptămână este mai cald decât săptămâna trecută. De ce? De ce? Pentru că ardem energie fără să captăm emisiile, urcă în atmosferă, formează o pătură groasă peste planetă și păstrează căldura. Asta este problema. Iar soluția este o soluție umană: să ne oprim să facem asta. Și nu trebuie să facem asta.

Avem noi tehnologii: eoliene, solare, hidrogen, diferite mijloace, și avem tehnologie veche, nucleară, pe care acum tehnicienii, după ani de gestionare a energiei nucleare, au făcut-o mai sigură, sunt capabili să se ocupe de problemele de proliferare, sunt capabili să facă față problemelor legate de deșeuri. Acum, măsurați acest lucru în raport cu riscul a ceea ce ne facem singuri chiar acum.

Cert este că în Marina Statelor Unite, avem 160 de nave pe care funcționează centrale nucleare, câte o mică centrală nucleară. Și nu am pierdut niciodată un marinar. Nu am avut niciodată o scurgere. Nu am avut niciodată un accident. Dacă avem barierele potrivite și abordarea corectă din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este doar sigur, ci ne va ajuta să ne salvăm de noi înșine. Și nu știu dacă va fi acolo pentru totdeauna.

Poate că fuziunea are succes sau găsim un alt mecanism prin care furnizăm energie curată. Dar acum este urgent, nu potrivit lui John Kerry sau președintelui Biden, este urgent, pentru că oamenii de știință ne spun, că matematica și fizica acestei provocări sunt de așa natură încât noi, oamenii, trebuie să ne mișcăm rapid pentru a reduce aceste emisii și pentru a ne baza economiile pe energie curată și regenerabilă. Acesta este secretul. Nu mai este chiar un secret de fapt.

Și tocmai am avut această întâlnire aici, în România, și tocmai am avut o întâlnire înainte, în Africa, în Kenya, unde oamenii se adună cu adevărat înțelegând urgența de a merge în această direcție. Iar beneficiul este că veți avea o economie mai curată, un aer mai curat, mai sănătos, mai sigur și o economie mai prosperă și una care poate crește în viitor.

Cristina Cileacu: De ce a fost aleasă România pentru acest sistem?

John Kerry: Pentru că românii au mai lucrat cu energia nucleară înainte, pentru că au vrut să facă acest lucru și pentru că noi credem că are sens. Acestea sunt reactoare nucleare mai mici. Ele sunt mult mai ușor de gestionat, mult mai standardizate, costă mai puțin. Și au noi măsuri în interiorul lor care oferă siguranța pe care oamenii o vor cere și vor să o aibă. Așadar, credem că președintele Iohannis este clar în privința faptului că el crede că aceasta este o cale de a merge mai departe.

Românii au gestionat eficient energia nucleară aici, mai mult de 20-26 de ani, am arătat că este ușor de gestionat. Și noi avem tehnologii noi, apropo, vom face același lucru. Energia nucleară va face parte din mixul energetic al Statelor Unite și al altor țări. În Franța, reprezintă aproximativ 70% din toată baza sa energetică. Și Franța vinde energie Germaniei și altor oameni. Conducerea înțeleaptă determină că este mult mai rău să nu faci asta, decât să îmbrățișezi această posibilitate.

Cristina Cileacu: La nivel mondial este multă competiție, mai ales între statele care nu au aceleași valori. Poate umanitatea să pună pe același loc cu restul problemelor pe care le are lumea, această problemă a climei. Ne putem permite acest lucru?

John Kerry: Absolut. Ne putem permite. Trebuie să o facem. Chiar nu avem de ales, pentru că vom cheltui mult mai mulți bani dacă economiile noastre vor fi suficient de puternice să-i producă, decât dacă nu o facem. Trebuie să ascultăm ce spune știința despre această criză. Am putea pierde producția de alimente în multe locuri din lume. Deja sunt oameni care se luptă pentru apă. În Valea Eufratului și Tigrului din Irak, oamenii își demontează casele, le pun într-un camion și pleacă pentru că nu au apă.

Deci răspunsul este, dacă vrem să protejăm viața pe planetă, dacă vom putea preda această planetă copiilor noștri într-o formă mai bună, trebuie să facem aceste lucruri și trebuie să le facem mult mai repede decât o facem astăzi.

Cristina Cileacu: Sunteți unul dintre cei mai buni diplomați din lume. Știți că diplomația înseamnă compromis, desigur. Credeți că putem găsi aceste rezultate aducând la aceeași masă China, Statele Unite, Rusia? Valorile sunt diferite.

John Kerry: Valorile pot fi diferite, dar în termeni practici, fiecare dintre aceste țări va fi afectată de criză. Rusia are astăzi incendii uriașe. Tundra Rusiei, din nord, se dezgheţă, permafrostul eliberează cantități masive de metan. China are un interes enorm. Știu că președintelui Xi îi pasă de poporul său și este preocupat de istoria ecologică și moștenirea Chinei care se ocupă de mediu. Deci, răspunsul este că putem găsi un teren comun, dar trebuie să fim cu toții dispuși să găsim un compromis care să nu ne distrugă capacitatea de a face ceea ce trebuie să facem, ci lucrul care aduce oamenii la masă și funcționează. Deci, da, putem face acest lucru. Adică, despre asta este conducerea. Știi, aceasta este o problemă creată de om. Este o posibilitate creată de om pentru rezolvarea ei. Și asta trebuie să facem.

Cristina Cileacu: Dar, până la urmă, politicienii iau decizia, nu diplomații, așa cum ați spus. Oamenii nu prea au încredere în politicieni. Cum poate acest amestec de diplomație, care vrea să rezolve problema, politicieni care iau decizii și oameni care nu mai au încredere în politică sau cred mai puțin decât înainte, în rezolvarea problemei, cum poate funcționa?

John Kerry: Cred că politicienii au întotdeauna opțiunea de a fi oameni de stat. Fii om de stat, fii femeie de stat. Și, în mod clar, acesta este un moment pentru mandatul de stat, când avem o amenințare existențială pentru planetă.

Este timpul ca liderii lumii să se reunească. 20 de țări sunt responsabile pentru aproape 80% din totalul emisiilor. Nu Africa este cea care a creat această problemă. Nu este România. Sunt țările cu cele mai mari economii, deoarece acele economii mari își luminează fabricile, își luminează casele, își încălzesc casele, își mută vehiculele, ard combustibili fosili și aduc fumul în aer. Nu trebuie să facem asta. Putem avea mașini care sunt mai bune, mașini care funcționează cu hidrogen, mașini care sunt electrice. Putem face asta chiar acum. Noi o facem. Se întâmplă în fiecare zi. Oamenii fac alegerea de a merge să cumpere aceste vehicule. Iar rezultatul este că cererea de combustibili fosili scade și va scădea. Acest lucru este inevitabil, pentru că oamenii, consumatorii fac alegerile pe care cred că le vor face.

Același lucru este valabil și pentru modul în care luminăm fabricile. Puteți face acest lucru cu energie curată. Puteți face acest lucru cu energie solară și eoliană, combinate cu baterii, combinate cu hidro, combinate cu hidrogen, sau lucruri noi, sau gaz care captează emisiile. Deci avem opțiuni. Ce trebuie să facem este să venim la masă înțelegând urgența acestui moment. Nu avem luxul să amânăm acest lucru, să pretindem, să îl falsificăm. Trebuie să facem asta. Iar COP 28 este un moment al adevărului pentru toată lumea.

Cristina Cileacu: Ați întâlnit mulți lideri ai lumii în cariera dvs. Considerați că acum avem același tip de lideri pe care i-am avut în istorie?

John Kerry: Cred că istoria are întotdeauna o cale, când te uiți înapoi, să mărească cifrele la care ne uităm. Și la acea vreme, probabil că oamenii au spus multe lucruri rele despre acei lideri. Cheia este că au luat deciziile. Au luat decizii.

La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, au luat câteva decizii cu adevărat importante despre sistemul monetar internațional, despre ONU, despre pace, despre legile care guvernează războiul și așa mai departe. Și ne-am descurcat destul de bine cu diminuarea amenințării armelor nucleare, până când președintele Trump, din păcate, s-a retras din acordul cu Iranul. Dar ne-am descurcat destul de bine la asta.

Cred că avem astăzi lideri care sunt absolut echivalenți în diferite părți ale lumii. Cred că am avut câțiva lideri grozavi aici în ultimele zile, toți se îndreaptă spre rezolvarea acestei probleme. Și istoria este cea care va judeca dacă au fost grozavi sau nu, nu momentul exact în care se întâlnesc și iau o decizie. Și cu toții trebuie să sperăm și să ne rugăm că aceste luni următoare să producă tipul de conducere de care lumea are nevoie.

Editor : Liviu Cojan