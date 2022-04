NASA a publicat joi imagini spectaculoase, în culori splendide, cu cinci locuri de pe planetă văzute din spațiu, în condițiile în care vineri, 22 aprilie, este sărbătorită Ziua Pământului.

„Punem reflectorul asupra minunatei noastre planete Pământ. Iată doar câteva dintre imaginile pe care le puteți lua în calcul ca să le folosiți ca imagini de fundal (wallpaper). Trebuie doar să le accesați, să selectați pe imaginea care vă place, să-i faceți un screenshot și este a voastră, la fel ca planeta pe care ne-am născut”, a transmis NASA, care a publicat fotografiile pe contul de Instagram.

Ghețarul Malaspina din Alaska Foto: NASA/JPL-Caltech/NOAA Deschide galeria foto

Cele cinci imagini în culori uimitoare, care par adevărate ilustrații dintr-o carte SF, surprind următoarele peisaje din spațiu:

1. Ghețarul Malaspina din Alaska

2. Lacul Carnegie din Australia

3. Râul Ugab din Namibia (un râu efemer)

4. Parcul național Jau din Brazilia

5. Deșertul Sahara în Ciad

Ziua Pământului, celebrată la 22 aprilie 2022

Planeta Pământ este sărbătorită în fiecare an la 22 aprilie, atât în cadrul Zilei Planetei Pământ, cât şi al Zilei Internaţionale a Mamei-Pământ.

Tema stabilită pentru 2022, „Investeşte pentru planeta noastră”, pleacă de la dezideratul „Natura în cursa spre zero”, care arată cât de necesar este ca omenirea să ajungă la zero emisii nete de gaze cu efect de seră până la jumătatea secolului pentru a menţine temperatura globală sub creşterea de 1,5 grade Celsius. În timp ce accentul a fost pus în primul rând pe reducerea dependenţei de combustibilii fosili, nu există o cale viabilă de a limita încălzirea globală şi de a construi o rezistenţă împotriva încălzirii globale fără a proteja, gestiona şi reface de urgenţă natura, se arată pe site-ul dedicat zilei în acest an.

„Am demonstrat că împreună putem face faţă provocărilor de amploare. Dreptul la un mediu sănătos câştigă teren. Dar trebuie să facem mult mai mult şi mult mai repede, mai ales pentru a preveni o catastrofă climatică”, menţionează secretarul general al ONU, António Guterres, citat de Agerpres.

Ziua Internaţională a Mamei-Pământ este marcată de toate statele membre ale Naţiunilor Unite, fiind o iniţiativă ONU concretizată prin Rezoluţia 63/278, în 2009. „Mama-Pământ” este un concept antic comun în mai multe limbi şi culturi, recunoscând legătura noastră cu planeta care face posibilă existenţa omenirii.

Această zi nu înlocuieşte celebrarea Zilei Planetei Pământ, prin ea se doreşte o subliniere a importanţei pe care trebuie să o acordăm planetei noastre. În unele părţi ale globului pământesc, ziua dedicată acestuia se marchează în luna martie odată cu echinocţiul de primăvară.

În 1970, la prima marcare, Ziua Pământului a mobilizat 20 de milioane de americani, care îşi arătau susţinerea pentru creşterea protecţiei asupra planete noastre. Ziua Planetei Pământ a fost iniţiată de senatorul american Gaylord Nelson şi celebrată, iniţial, doar pe teritoriul SUA.

Misiunea EARTHDAY.ORG este de a diversifica, educa şi de a activa mişcarea ecologistă la nivel mondial. Lucrează cu peste 150.000 de parteneri din peste 192 de ţări pentru a susţine acţiuni pozitive pentru planetă.

În 1990, Ziua Pământului a devenit un eveniment mondial, prin eforturile depuse de activistul Denis Hayes, reunind 200 de milioane de oameni din 141 de ţări şi aducând problemele de mediu pe scena mondială. Evenimentul a dat un impuls uriaş eforturilor de reciclare la nivel mondial şi a ajutat la deschiderea drumului pentru Summitul Pământului al Naţiunilor Unite din 1992 de la Rio de Janeiro.

La 30 de ani de la prima manifestare, Ziua Pământului a transmis, în anul 2000, liderilor mondiali un mesaj important: cetăţenii din întreaga lume doreau acţiuni rapide şi decisive pentru stoparea încălzirii globale şi pentru producerea de energie curată. În istoria celebrării zile dedicate planetei noastre, anul 2000 a valorificat puterea mediilor digitale pentru a facilita milioane de conversaţii la nivel local în peste 180 de ţări iar apoi.

10 ani mai târziu, Earth Day Network a lansat A Billion Acts of GreenŽ şi The Canopy Project, Ziua Pământului din 2010 implicând 75.000 de parteneri globali din 192 de ţări.

De-a lungul deceniilor, EARTHDAY.ORG a adus sute de milioane de oameni în mişcarea ecologică, creând oportunităţi de angajament civic şi voluntariat.

Ziua Pământului a implicat în 2020 peste un miliard de oameni, devenind importantă şi decisivă pentru acţiuni transformatoare pentru planeta noastră.

